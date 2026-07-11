Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polri dan Jurnalis Trunojoyo Selenggarakan Padel Bhayangkara Cup 2026

Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga saat membuka Padel Bhayangkara Cup 2026 pada Sabtu (11/7). (Polri)
JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggandeng Jurnalis Trunojoyo menyelenggarakan turnamen bertajuk Padel Bhayangkara Cup 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Padel Corner Kemang 27, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (11/7).
Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa jurnalis dan media massa merupakan mitra strategis Polri.
”Hubungan yang baik antara Polri dan media merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya komunikasi publik yang transparan, profesional, dan humanis,” kata Brigjen Erlangga.
Dalam turnamen tersebut, sejumlah jurnalis dari media online atau daring, media cetak, dan media elektronik seperti TV dan radio turut ambil bagian. Selain itu, sejumlah personel Polri juga ikut serta dalam turnamen yang berlangsung dalam 3 kategori tersebut.
Menurut Erlangga, turnamen olahraga yang melibatkan insan pers dengan jajaran kepolisian bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan, menjaga sportivitas, serta membangun interaksi positif antara anggota Polri dan media massa.
”Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa hubungan Polri dan media tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat rasa kebersamaan,” imbuhnya.
Jenderal bintang satu Polri itu pun memastikan bahwa turnamen tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sebab, nilai-nilai itu yang sangat penting. Baik di dalam maupun di luar lapangan.
Erlangga berharap lewat kegiatan tersebut, hubungan kemitraan antara Polri dengan media massa semakin kuat, utamanya dalam mendukung terwujudnya komunikasi publik yang informatif, terbuka, dan bermanfaat untuk masyarakat. Terlebih di era digital saat ini, publik perlu informasi kredibel dari media massa terpercaya.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!