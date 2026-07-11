Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polri dan Jurnalis Trunojoyo Selenggarakan Padel Bhayangkara Cup 2026

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggandeng Jurnalis Trunojoyo menyelenggarakan turnamen bertajuk Padel Bhayangkara Cup 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Padel Corner Kemang 27, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (11/7).

Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa jurnalis dan media massa merupakan mitra strategis Polri.

”Hubungan yang baik antara Polri dan media merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya komunikasi publik yang transparan, profesional, dan humanis,” kata Brigjen Erlangga.

Dalam turnamen tersebut, sejumlah jurnalis dari media online atau daring, media cetak, dan media elektronik seperti TV dan radio turut ambil bagian. Selain itu, sejumlah personel Polri juga ikut serta dalam turnamen yang berlangsung dalam 3 kategori tersebut.

Menurut Erlangga, turnamen olahraga yang melibatkan insan pers dengan jajaran kepolisian bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan, menjaga sportivitas, serta membangun interaksi positif antara anggota Polri dan media massa.

”Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa hubungan Polri dan media tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat rasa kebersamaan,” imbuhnya.

Jenderal bintang satu Polri itu pun memastikan bahwa turnamen tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sebab, nilai-nilai itu yang sangat penting. Baik di dalam maupun di luar lapangan.