Polda Riau Bersinar di Hari Bhayangkara, Raih Penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 12 satuan kerja di lingkungan Polri dalam upacara puncak Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7). Salah satu penerima penghargaan bergengsi tersebut adalah Polda Riau.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai memiliki jasa, prestasi, serta kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Pemberian tanda kehormatan itu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, dan Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026.

Selain Polda Riau, Nugraha Sakanti juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurut dia, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polda Riau beserta dukungan masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

“Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau,” kata Irjen Pol Herry Heryawan.

Jenderal lulusan Akpol 1996 itu menegaskan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden sekaligus mendukung transformasi Polri agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.