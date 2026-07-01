Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.15 WIB

Polda Riau Bersinar di Hari Bhayangkara, Raih Penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 12 satuan kerja di lingkungan Polri dalam upacara puncak Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 12 satuan kerja di lingkungan Polri dalam upacara puncak Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 12 satuan kerja di lingkungan Polri dalam upacara puncak Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7). Salah satu penerima penghargaan bergengsi tersebut adalah Polda Riau.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai memiliki jasa, prestasi, serta kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Pemberian tanda kehormatan itu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, dan Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026.

Selain Polda Riau, Nugraha Sakanti juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurut dia, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polda Riau beserta dukungan masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

“Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau,” kata Irjen Pol Herry Heryawan.

Jenderal lulusan Akpol 1996 itu menegaskan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden sekaligus mendukung transformasi Polri agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dia berpendapat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, penguatan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, hingga penerapan Green Policing akan terus menjadi prioritas.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Kolone Senjata Bentuk Logo 80 Tahun Polri Warnai Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 - Image
Nasional

Kolone Senjata Bentuk Logo 80 Tahun Polri Warnai Upacara Hari Bhayangkara Ke-80

Rabu, 1 Juli 2026 | 18.16 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat” - Image
Nasional

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat”

Rabu, 1 Juli 2026 | 18.10 WIB

Hari Bhayangkara Ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Bertransformasi Demi Pelayanan yang Semakin Presisi dan Humanis - Image
Nasional

Hari Bhayangkara Ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Bertransformasi Demi Pelayanan yang Semakin Presisi dan Humanis

Rabu, 1 Juli 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore