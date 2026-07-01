Kolone Senjata Bentuk Logo 80 Tahun Polri Warnai Upacara Hari Bhayangkara Ke-80

Atraksi Kolone Senapan dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). (Dok. Div Humas Polri)
JawaPos.com - Atraksi Kolone Senapan menjadi salah satu sajian yang menyita perhatian dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7).
Dengan mengandalkan kekompakan, disiplin, dan ketepatan gerakan, personel Polri menampilkan formasi senapan yang membentuk tulisan “80th Polri”, sebagai simbol delapan dekade pengabdian Korps Bhayangkara kepada bangsa dan negara.
Atraksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upacara yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pejabat negara, pimpinan TNI-Polri, serta ribuan masyarakat yang turut menyaksikan secara langsung peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bertema “Polri untuk Masyarakat”.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, atraksi Kolone Senjata bukan sekadar pertunjukan seremonial, melainkan menggambarkan karakter dasar setiap insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi disiplin, kekompakan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
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“Kolone Senjata menuntut kekompakan, konsentrasi, disiplin, dan ketepatan gerakan. Nilai-nilai itu merupakan cerminan karakter yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum kepada masyarakat,” ujar Johnny.
Ia menjelaskan, formasi “80th Polri” yang dibentuk dalam atraksi tersebut menjadi simbol perjalanan panjang pengabdian Polri selama delapan dekade sekaligus semangat untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang modern, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
“Pembentukan logo 80 tahun Polri melalui atraksi Kolone Senapan menjadi simbol perjalanan pengabdian Polri selama delapan puluh tahun. Momentum Hari Bhayangkara ini menjadi pengingat bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Johnny.
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Selain atraksi Kolone Senapan, Upacara Hari Bhayangkara ke-80 juga dimeriahkan dengan demonstrasi kemampuan personel Korps Brimob, simulasi pembebasan sandera, penerjunan personel, parade kendaraan operasional, serta defile yang melibatkan puluhan elemen masyarakat sebagai wujud sinergi Polri dengan seluruh komponen bangsa.
Melalui berbagai atraksi tersebut, Polri tidak hanya menampilkan kesiapsiagaan dan kemampuan operasional personel, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengabdi kepada masyarakat sesuai tema Hari Bhayangkara ke-80, “Polri untuk Masyarakat.”
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