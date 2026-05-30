Abu Janda Sebut Sumbar Barbar, Wagub Vasco: Cukup Senyumin, Maksimal Ketawain

JawaPos.com – Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy merespons santai pernyataan pegiat media sosial Abu Janda yang menyebut Sumatera Barat sebagai wilayah "barbar". Vasco menilai pernyataan tersebut keliru dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Menurut Vasco, label yang disematkan kepada Sumatera Barat tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga mengabaikan sejarah panjang serta nilai adat yang hidup di masyarakat Minangkabau.

"Jadi kalau ditanya ke saya, nanggapin orang seperti ini, ya cukup senyumin aja maksimal ketawain deh, tapi cukup di dalam hati," katanya dikutip dari Instagram resminya, Sabtu (30/5).

Sebut Pernyataan Abu Janda Sederhanakan Peradaban Vasco menegaskan, masyarakat Minangkabau selama ini dikenal memegang teguh nilai adat dan penghormatan terhadap budaya setempat.

"Pernyataan yang menyebut Sumatera Barat sebagai 'bar-bar' tentu bukan hanya keliru, tetapi juga menyederhanakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai, adat, dan sejarah panjang," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam falsafah Minangkabau terdapat prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" yang mencerminkan sikap menghormati budaya serta nilai di tempat masyarakat berada.

Menurut Vasco, Sumatera Barat juga memiliki filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat.

"Nilai ini tercermin dalam cara masyarakat berinteraksi, tegas dalam prinsip, namun santun dalam sikap," katanya.