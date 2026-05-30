Abu Janda Sebut Sumbar Barbar, Wagub Vasco: Cukup Senyumin, Maksimal Ketawain

Permadi Arya atau Abu Janda.
JawaPos.com – Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy merespons santai pernyataan pegiat media sosial Abu Janda yang menyebut Sumatera Barat sebagai wilayah "barbar". Vasco menilai pernyataan tersebut keliru dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Menurut Vasco, label yang disematkan kepada Sumatera Barat tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga mengabaikan sejarah panjang serta nilai adat yang hidup di masyarakat Minangkabau.
"Jadi kalau ditanya ke saya, nanggapin orang seperti ini, ya cukup senyumin aja maksimal ketawain deh, tapi cukup di dalam hati," katanya dikutip dari Instagram resminya, Sabtu (30/5).
Vasco menegaskan, masyarakat Minangkabau selama ini dikenal memegang teguh nilai adat dan penghormatan terhadap budaya setempat.
"Pernyataan yang menyebut Sumatera Barat sebagai 'bar-bar' tentu bukan hanya keliru, tetapi juga menyederhanakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai, adat, dan sejarah panjang," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam falsafah Minangkabau terdapat prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" yang mencerminkan sikap menghormati budaya serta nilai di tempat masyarakat berada.
Menurut Vasco, Sumatera Barat juga memiliki filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat.
"Nilai ini tercermin dalam cara masyarakat berinteraksi, tegas dalam prinsip, namun santun dalam sikap," katanya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat