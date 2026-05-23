Kades Kedungkebo Minta Hormati Privasi Keluarga Santriwati Hamil Diklaim Tanpa Berhubungan di Pekalongan

JawaPos.com - Kepala Desa Kedungkebo, Nuhsani, meminta masyarakat menghormati privasi keluarga santriwati berinisial F, 22, yang menjadi sorotan setelah dikabarkan hamil hingga melahirkan tanpa pernah berhubungan dengan laki-laki. Imbauan itu disampaikan di tengah ramainya perbincangan publik dan viralnya kasus tersebut di media sosial.

Meski isu itu memicu berbagai spekulasi, Nuhsani memastikan situasi di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, tetap aman dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Ya adem, biasa. Tidak ada (gejolak). Situasi kondusif," ujar Nuhsani saat dikonfirmasi, seperti dikutip dari Radar Pekalongan, Sabtu (23/5).

Oleh karena itu, Nuhsani mengatakan masyarakat sebaiknya tidak memperbesar spekulasi terkait peristiwa yang dialami F dan keluarganya.

Ia meminta publik memberikan ruang privasi kepada keluarga yang saat ini menjadi perhatian luas setelah kisah tersebut beredar di media sosial.

Menurut Nuhsani, kondisi sosial di desa tetap berjalan normal meski isu tersebut menjadi bahan perbincangan publik.

Klarifikasi Sudah Disampaikan Keluarga Sebelumnya, pihak keluarga F telah memberikan klarifikasi dalam pertemuan yang digelar di rumah ayah F di Dukuh Keberkahan pada Rabu malam, 20 Mei 2026.

Pertemuan itu turut dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat, serta anggota kepolisian dari Polsek Karangdadap.