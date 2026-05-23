Keluarga Sebut Santriwati yang Hamil Tanpa Berhubungan di Pekalongan Tak Punya Pacar

JawaPos.com - Santriwati berinisial F, 22, disebut bahwa tak punya pacar. Hal itu keluarga sampaikan terkait F, warga Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan yang disebut hamil hingga melahirkan tanpa pernah berhubungan dengan laki-laki.

"Kami sekeluarga ikhlas menerima kejadian ini dan mengembalikan semuanya kepada kuasa Allah. Kalau kami harus menuntut, kepada siapa? Pacar saja dia tidak punya," tegas ayah F berinisial S, dikutip dari Radar Pekalongan, Sabtu (23/5).

Keluarga Mengaku Bingung Saat Mengetahui Kehamilan Menurut S, keluarga sempat kebingungan ketika mengetahui F hamil. Sebab, putrinya mengaku tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki.

"Putri kami berinisial F mengaku sama sekali tidak melakukan hubungan dengan siapapun. Ia meyakini kejadian ini adalah kehendak dan takdir Allah semata," ujar S.

Disebut Sering Mengalami Mimpi Sebelum Diketahui Hamil S menjelaskan, sebelum kehamilan diketahui, F disebut kerap mengalami mimpi-mimpi yang dianggap tidak biasa, baik saat masih berada di pondok pesantren maupun ketika sudah berada di rumah.

"Awalnya ia sering bermimpi, baik saat masih di pondok pesantren maupun saat berada di rumah. Sebelum diketahui hamil pun ia sudah sering bermimpi demikian," lanjutnya.

Keluarga menyebut tanda kehamilan mulai terlihat sejak September 2025 setelah F berhenti mengalami menstruasi.

Melahirkan di Klinik Doro, Bayi Kini Diadopsi Kehamilan tersebut berlanjut hingga F melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah klinik di wilayah Kecamatan Doro.