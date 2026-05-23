Bayi Santriwati di Pekalongan yang Disebut Lahir Tanpa Berhubungan Kini Diadopsi

JawaPos.com - Bayi yang dilahirkan santriwati berinisial F, 22, asal Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, kini diadopsi keluarga di wilayah Banjarnegara. Bayi itu viral karena diklaom keluarga lahir dari ibunya tanpa pernah berhubungan dengan laki-laki.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak keluarga saat memberikan klarifikasi terkait kabar yang ramai beredar di media sosial.

"Kami sekeluarga ikhlas menerima kejadian ini dan mengembalikan semuanya kepada kuasa Allah. Kalau kami harus menuntut, kepada siapa? Pacar saja dia tidak punya," ujar ayah F berinisial S, dikutip dari Radar Pekalongan, Sabtu (23/5).

S menegaskan bahwa menurut pengakuan F kepada keluarga, dirinya tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki manapun.

"Putri kami berinisial F mengaku sama sekali tidak melakukan hubungan dengan siapapun. Ia meyakini kejadian ini adalah kehendak dan takdir Allah semata," tuturnya.

Kehamilan Disebut Mulai Terlihat Sejak September 2025 Pihak keluarga menyebut tanda-tanda kehamilan mulai diketahui sejak September 2025, saat F berhenti mengalami menstruasi.

S juga mengungkapkan bahwa sebelum diketahui hamil, putrinya kerap mengalami mimpi-mimpi yang dianggap tidak biasa, baik ketika masih berada di pondok pesantren maupun saat sudah pulang ke rumah.

"Awalnya ia sering bermimpi, baik saat masih di pondok pesantren maupun saat berada di rumah. Sebelum diketahui hamil pun ia sudah sering bermimpi demikian," lanjutnya.