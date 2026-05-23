HomeBerita Daerah
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 23 Mei 2026 | 21.24 WIB

Kronologi Santriwati di Pekalongan yang Diklaim Hamil Tanpa Berhubungan, Ngaku Bermimpi Aneh

Ilustrasi ibu hamil. (freepik)

JawaPos.com - Kabar santriwati berinisial F, 22, yang diklaim hamil hingga melahirkan tanpa pernah berhubungan dengan laki-laki, menjadi sorotan publik. Pihak keluarga pun mengungkap kronologi kejadian tersebut, termasuk munculnya kecurigaan setelah F disebut sering mengalami mimpi-mimpi aneh.

Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi kepada S asal Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

Awal Muncul Kecurigaan karena Sering Bermimpi

Ayah F berinisial S mengatakan, sebelum diketahui hamil, putrinya kerap mengalami mimpi yang dianggap tidak biasa. Hal itu terjadi baik ketika F masih tinggal di pondok pesantren maupun setelah kembali ke rumah.

"Awalnya ia sering bermimpi, baik saat masih di pondok pesantren maupun saat berada di rumah. Sebelum diketahui hamil pun ia sudah sering bermimpi demikian," ujar S, dikutip dari Radar Pekalongan, Sabtu (23/5).

Menurut keterangan keluarga, mimpi-mimpi tersebut menjadi salah satu hal yang mereka ingat sebelum kondisi kehamilan F diketahui.

Tidak Menstruasi Sejak September 2025

Setelah itu, keluarga menyebut tanda-tanda kehamilan mulai terlihat sejak September 2025. Saat itu, F disebut berhenti mengalami menstruasi sehingga memunculkan pertanyaan dari pihak keluarga.

Setelah mengetahui kondisi tersebut, keluarga mengaku kebingungan lantaran F bersikeras tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki.

"Putri kami berinisial F mengaku sama sekali tidak melakukan hubungan dengan siapapun. Ia meyakini kejadian ini adalah kehendak dan takdir Allah semata," kata S.

Pernyataan itu kemudian memicu perhatian warga dan ramai dibicarakan di media sosial.

Editor: Sabik Aji Taufan
