Logistik Nasional Masih Dibayangi Tantangan Armada dan Efisiensi Distribusi

JawaPos.com – Tantangan efisiensi distribusi dan modernisasi armada masih menjadi persoalan besar di sektor transportasi darat nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan logistik, pelaku industri menilai penguatan ekosistem transportasi membutuhkan kolaborasi lebih erat antara pengusaha truk, pemerintah, hingga penyedia kendaraan dan teknologi.

Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 19–21 Mei 2026. Forum ini mempertemukan pelaku usaha transportasi dari berbagai daerah untuk membahas tantangan logistik nasional, mulai dari efisiensi operasional hingga kebutuhan peremajaan armada.

Mengusung tema penguatan logistik cerdas berbasis inovasi dan teknologi, forum ini menyoroti pentingnya modernisasi kendaraan angkutan barang agar distribusi nasional dapat berjalan lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa, transportasi darat dinilai menghadapi tekanan besar akibat tingginya biaya operasional, kebutuhan produktivitas armada, hingga tuntutan efisiensi rantai pasok.

Dalam forum tersebut, Mitsubishi FUSO bersama PT Dipo Internasional Pahala Otomotif menyoroti pentingnya menjaga produktivitas kendaraan logistik melalui layanan purna jual dan dukungan operasional yang lebih terintegrasi.

Mereka memperkenalkan konsep “Zero Down Time”, yakni pendekatan layanan yang berfokus menjaga armada tetap beroperasi optimal agar tidak mengganggu aktivitas distribusi dan bisnis pelanggan.

Konsep tersebut didukung melalui jaringan bengkel, ketersediaan suku cadang, hingga pemanfaatan solusi digital untuk membantu pengelolaan operasional armada secara lebih efisien.

Selain membahas arah organisasi dan kepengurusan baru, Munas III APTRINDO juga menjadi ruang penyampaian aspirasi pengusaha truk dari berbagai daerah terkait kondisi industri logistik nasional saat ini.