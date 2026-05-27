Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.10 WIB

Legalitas Usaha Logistik Masih Jadi Kendala Pertumbuhan

Sejumlah pekerja beraktivitas di tempat penyortiran barang ekspor dan impor di sebuah warehouse di Jakarta. (Dok. JawaPos.com) - Image

Sejumlah pekerja beraktivitas di tempat penyortiran barang ekspor dan impor di sebuah warehouse di Jakarta. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Sektor logistik yang terdiri dari transportasi dan pergudangan memiliki peran penting. Sektor ini menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor ini mencatat pertumbuhan 8,04 persen tahun lalu. Lapangan usaha ini jadi penopang utama ekonomi yang tumbuh 5,61 persen.

Pertumbuhan sektor logistik didukung oleh peningkatan mobilitas penumpang dan barang. Oleh sebab itu, kebutuhan legalitas usaha transportasi terus meningkat.

Seiring dengan itu, perizinan Angkutan Barang Khusus juga makin dibutuhkan. Namun, beberapa pelaku usaha belum memahami detail legalitas ini.

"Masih banyak pelaku usaha transportasi yang belum memahami proses legalitas secara menyeluruh," kata Founder & Director Yasakayara Corp, Kiki Ramadhan, Rabu (27/5).

Menurut Kiki, kondisi ini membuka peluang berkembangnya layanan pendampingan legalitas. Layanan ini membantu pelaku usaha memenuhi regulasi dengan mudah.

"Karena itu kami mencoba menghadirkan pendampingan yang lebih mudah diakses, termasuk secara digital (online)," ujar Kiki.

Pendampingan membantu pelaku usaha memahami proses legalitas transportasi secara praktis. Pelayanan tidak hanya online, tapi juga diperluas lewat jaringan kantor di beberapa wilayah.

"Di samping itu, layanan perusahaan juga mencakup konsultasi legalitas perizinan usaha serta pendampingan administrasi bisnis dan perusahaan," ungkapnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Cegah Tindak Pidana Korporasi, Polri sebut Perlu Bangun Sistem Transportasi Logistik - Image
Nasional

Cegah Tindak Pidana Korporasi, Polri sebut Perlu Bangun Sistem Transportasi Logistik

Jumat, 22 Mei 2026 | 03.48 WIB

Hilirisasi dan Reindustrialisasi Jadi Solusi Biaya Logistik Tinggi - Image
Ekonomi

Hilirisasi dan Reindustrialisasi Jadi Solusi Biaya Logistik Tinggi

Selasa, 19 Mei 2026 | 02.12 WIB

Tekanan Geopolitik dan Harga Avtur Naik, ALDEI dan PT ASDP Indonesia Ferry Jalin Kerja Sama Logistik Maritim - Image
Ekonomi

Tekanan Geopolitik dan Harga Avtur Naik, ALDEI dan PT ASDP Indonesia Ferry Jalin Kerja Sama Logistik Maritim

Jumat, 8 Mei 2026 | 02.57 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore