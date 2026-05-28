Pertumbuhan UMKM dan Perdagangan Picu Kenaikan Pengiriman Jarak Jauh

Ilustrasi jasa ekspedisi. (pinterest)
JawaPos.com — Meningkatnya aktivitas perdagangan dan distribusi antarwilayah mendorong kebutuhan layanan logistik yang lebih cepat dan fleksibel, terutama di kawasan penyangga kota besar.
Platform pengiriman on-demand Lalamove mencatat pertumbuhan pengiriman jarak jauh sebesar 47 persen secara tahunan pada periode Januari–April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Tren tersebut menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang mengandalkan layanan logistik fleksibel untuk mendukung operasional tanpa harus menambah armada sendiri.
Managing Director Lalamove Indonesia, Andito B. Prakoso, mengatakan kebutuhan logistik kini tidak lagi terbatas pada pengiriman instan dalam kota.
“Pertumbuhan pengiriman jarak jauh menunjukkan bahwa kebutuhan logistik kini semakin berkembang, tidak hanya untuk pengiriman instan dalam kota, tetapi juga untuk mendukung distribusi antarwilayah dengan lebih efisien,” ujarnya.
Data perusahaan menunjukkan mayoritas pengiriman berada pada rentang 50–80 kilometer dengan kontribusi 78 persen dari total pengiriman jarak jauh. Rute yang paling banyak digunakan antara lain Jakarta–Kota Tangerang, Jakarta–Cikarang, dan Jakarta–Bandung.
Tingginya aktivitas distribusi di jalur tersebut dinilai mencerminkan pertumbuhan perdagangan dan aktivitas UMKM di kawasan penyangga ibu kota.
Dari sisi armada, kendaraan pickup bak menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan untuk pengiriman jarak jauh, disusul van dan sedan. Sementara sektor retail dan wholesale tercatat sebagai pengguna terbesar layanan distribusi lintas wilayah.
Seorang pelaku usaha distributor kebutuhan rumah tangga asal Bekasi, Angga, mengatakan layanan logistik fleksibel membantu pelaku usaha menekan biaya operasional distribusi.
