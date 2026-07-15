Perluas Akses Logistik yang Lebih Inklusif bagi Jual Beli Online di Indonesia

JawaPos.com - Transaksi secara online di Indonesia semakin berkembang. Pertumbuhan itu membutuhkan akses logistik yang kompetitif dan fleksibel. Ekosistem platform jual beli semakin lengkap terus menyediakan fitur pengiriman yang bisa diterima oleh penjual maupun konsumen.

Lion Parcel secara langsung di dalam platform sehingga memiliki lebih banyak pilihan solusi logistik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan operasional bisnis mereka.

Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo mengatakan, pihaknya terus berkomitmen memperluas akses logistik yang lebih inklusif bagi para seller di Indonesia. Langkahnya dengan mengembangkan kolaborasi dengan platform jual beli. Di antaranya dengan Toco.

"Transaksi jual beli online di Indonesia terus meningkat sehingga seller membutuhkan layanan logistik yang semakin fleksibel, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka," ujar Arif Wibowo kepada media pada Rabu (15/7).

Dengan kolaborasi itu, Lion Parcel menghadirkan pilihan layanan pengiriman yang lebih fleksibel agar penjual dapat memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggannya dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih optimal.

Kolaborasi itu juga menjadi bagian dari strategi Lion Parcel dalam memperluas kanal distribusi layanan berbasis digital sekaligus menghadirkan pengalaman pengiriman yang lebih seamless bagi seller dan pelanggan marketplace.

Apalagi Lion Parcel didukung infrastruktur logistik yang telah menjangkau hingga 99 persen wilayah Indonesia. Penjual di Toco bisa memanfaatkan kemudahan layanan pick-up maupun drop-off oleh kurir di lebih dari 7.000 mitra agen layanan.

Sementara itu, Founder & CEO Toco Arnold Sebastian Egg menuturkan, penambahan Lion Parcel sebagai mitra logistik merupakan bagian dari upaya Toco dalam menghadirkan ekosistem platform jual beli yang semakin lengkap dan mendukung pertumbuhan penjual.

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