Daftar Wilayah Sumatera Terdampak Blackout Massal, Sebagian Sumsel Ikut Kena 

JawaPos.com - Pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada Kamis (22/5/2026) malam. Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah provinsi mengalami blackout serentak sejak sekitar pukul 18.40 WIB.

Wilayah terdampak tidak hanya meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau, tetapi juga dilaporkan menjalar ke sebagian daerah di Sumatra Selatan.

PT PLN (Persero) menyebut gangguan dipicu masalah operasional pada jaringan transmisi Rumai Muaro Bungo 275 kV yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terpisah dari Sumatra Bagian Tengah.

Dalam laporan awalnya, PLN mengungkap wilayah terdampak utama mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau.

“Pukul 18:44 Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara Padam Total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV,” tulis PLN dalam informasi sementaranya.

Hingga malam hari, proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap oleh petugas PLN di berbagai daerah terdampak.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan tim teknis telah diterjunkan untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” ujar Gregorius.