Daftar Wilayah Sumatera Terdampak Blackout Massal, Sebagian Sumsel Ikut Kena 

Ilustrasi PLN
JawaPos.com - Pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada Kamis (22/5/2026) malam. Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah provinsi mengalami blackout serentak sejak sekitar pukul 18.40 WIB.
Wilayah terdampak tidak hanya meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau, tetapi juga dilaporkan menjalar ke sebagian daerah di Sumatra Selatan.
PT PLN (Persero) menyebut gangguan dipicu masalah operasional pada jaringan transmisi Rumai Muaro Bungo 275 kV yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terpisah dari Sumatra Bagian Tengah.
Dalam laporan awalnya, PLN mengungkap wilayah terdampak utama mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau.
Baca Juga:Blackout Sumatera! Listrik di Sumut, Aceh, dan Riau Lumpuh Total Malam Ini, Begini Penjelasan Resmi PLN
“Pukul 18:44 Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara Padam Total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV,” tulis PLN dalam informasi sementaranya.
Hingga malam hari, proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap oleh petugas PLN di berbagai daerah terdampak.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan tim teknis telah diterjunkan untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan.
“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” ujar Gregorius.
Selain wilayah Sumbagut, laporan gangguan juga datang dari sejumlah daerah di Sumatra Selatan. Warga mengaku ikut mengalami pemadaman sejak waktu Magrib.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah