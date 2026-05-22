Rian Alfianto
Sabtu, 23 Mei 2026 | 04.48 WIB

Daftar Wilayah Sumatera Terdampak Blackout Massal, Sebagian Sumsel Ikut Kena 

Ilustrasi PLN

JawaPos.com - Pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada Kamis (22/5/2026) malam. Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah provinsi mengalami blackout serentak sejak sekitar pukul 18.40 WIB.

Wilayah terdampak tidak hanya meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau, tetapi juga dilaporkan menjalar ke sebagian daerah di Sumatra Selatan.

PT PLN (Persero) menyebut gangguan dipicu masalah operasional pada jaringan transmisi Rumai Muaro Bungo 275 kV yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terpisah dari Sumatra Bagian Tengah.

Dalam laporan awalnya, PLN mengungkap wilayah terdampak utama mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau.

“Pukul 18:44 Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara Padam Total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV,” tulis PLN dalam informasi sementaranya.

Hingga malam hari, proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap oleh petugas PLN di berbagai daerah terdampak.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan tim teknis telah diterjunkan untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” ujar Gregorius.

Selain wilayah Sumbagut, laporan gangguan juga datang dari sejumlah daerah di Sumatra Selatan. Warga mengaku ikut mengalami pemadaman sejak waktu Magrib.

Editor: Sabik Aji Taufan
