Warga Sumut Bersiap, Ini Penjelasan PLN Soal Blackout Massal di Sumatra

ILUSTRASI Blackout/gangguan listrik. (ANTARA)
JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Pulau Sumatra terpaksa harus bergelap-gelap akibat pemadaman listrik massal yang terjadi pada Jumat (22/5) malam. Blackout ini dilaporkan melanda berbagai provinsi mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Riau sejak pukul 18.44 WIB.
Merespons situasi tersebut, pihak PT PLN (Persero) langsung bergerak cepat untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan upaya pemulihan total.
Penyebab Pemadaman Listrik Massal di Sumatera
Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pemadaman meluas ini dipicu oleh adanya masalah teknis yang membuat sistem kelistrikan di dua wilayah besar terpisah.
Pada pukul 18.44 WIB, sistem Sumatra Bagian Utara (SBU) dan Sumatera Bagian Tengah (SBT) dilaporkan terpisah akibat gangguan yang terjadi pada jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV. Putusnya keterkaitan sistem ini langsung berdampak pada padam totalnya aliran listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara.
Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra, mengonfirmasi bahwa pihak internal sedang mendalami insiden ini.
"PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara sejak pukul 18.44 WIB," ujar Darma Saputra melalui instagram resmi PLN Sumut, Jumat (22/5).
Beliau juga menambahkan mengenai langkah cepat yang diambil oleh petugas di area terdampak.
"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," tambahnya.
Proses Pemulihan Butuh Waktu hingga 8 Jam
Skala gangguan yang cukup besar pada jaringan transmisi membuat proses penormalan tidak bisa dilakukan dalam sekejap. PLN memperkirakan proses pemulihan (recovery) membutuhkan waktu cukup lama, yakni sekitar 6 hingga 8 jam, tergantung pada kondisi riil sistem di lapangan.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah