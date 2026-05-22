Blackout Sumatera! Listrik di Sumut, Aceh, dan Riau Lumpuh Total Malam Ini, Begini Penjelasan Resmi PLN

JawaPos.com - Sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Utara, Rokan Hilir, Medan, Dumai, Pangkalan Kerinci, hingga sebagian daerah di Sumatera Barat mendadak lumpuh total. Gangguan massal atau blackout ini terjadi pada Jumat (22/5) malam pukul 18.44 WIB dan membuat aktivitas warga langsung lumpuh.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bergerak cepat merespons situasi ini. Tim teknis langsung diterjunkan ke lapangan untuk menginvestigasi penyebab utama pemadaman total sekaligus memulihkan pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan.

Titik Gangguan dan Wilayah Terdampak Pemadaman Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara Darma Saputra mengonfirmasi bahwa saat ini petugas sedang melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan yang terdampak. Berdasarkan data awal, sumber masalah berada di jalur transmisi utama.

Lokasi gangguan terdeteksi berada di area MAB, Jambi, di mana jaringan terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV. Imbas dari putusnya jalur interkoneksi ini, pemadaman massal tidak hanya melanda wilayah Sumatera Utara, tetapi juga meluas ke beberapa provinsi tetangga. Wilayah yang terdampak padam saat ini meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau (Sumbagut).

"Tim teknis PLN sudah berada di lapangan untuk menelusuri penyebab gangguan. Kami sedang berupaya maksimal melakukan penanganan secepatnya," ujar Darma dalam keterangan resminya, Jumat malam.

Estimasi Pemulihan Belum Bisa Dipastikan Hingga saat ini, pihak manajemen PLN masih terus mengumpulkan data lapangan untuk memastikan skala kerusakan. Warga diimbau untuk bersabar karena proses penormalan sistem kelistrikan antarprovinsi membutuhkan waktu dan ketelitian teknis yang tinggi.

Darma menegaskan, bahwa pihaknya belum dapat memastikan berapa lama pemadaman ini berlangsung.

"Kami juga masih menginventarisir informasi," imbuhnya.