Blackout Sumatera! Listrik di Sumut, Aceh, dan Riau Lumpuh Total Malam Ini, Begini Penjelasan Resmi PLN

ILUSTRASI Blackout/gangguan listrik. (ANTARA)
JawaPos.com - Sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Utara, Rokan Hilir, Medan, Dumai, Pangkalan Kerinci, hingga sebagian daerah di Sumatera Barat mendadak lumpuh total. Gangguan massal atau blackout ini terjadi pada Jumat (22/5) malam pukul 18.44 WIB dan membuat aktivitas warga langsung lumpuh.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bergerak cepat merespons situasi ini. Tim teknis langsung diterjunkan ke lapangan untuk menginvestigasi penyebab utama pemadaman total sekaligus memulihkan pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan.
Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara Darma Saputra mengonfirmasi bahwa saat ini petugas sedang melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan yang terdampak. Berdasarkan data awal, sumber masalah berada di jalur transmisi utama.
Lokasi gangguan terdeteksi berada di area MAB, Jambi, di mana jaringan terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV. Imbas dari putusnya jalur interkoneksi ini, pemadaman massal tidak hanya melanda wilayah Sumatera Utara, tetapi juga meluas ke beberapa provinsi tetangga. Wilayah yang terdampak padam saat ini meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau (Sumbagut).
"Tim teknis PLN sudah berada di lapangan untuk menelusuri penyebab gangguan. Kami sedang berupaya maksimal melakukan penanganan secepatnya," ujar Darma dalam keterangan resminya, Jumat malam.
Hingga saat ini, pihak manajemen PLN masih terus mengumpulkan data lapangan untuk memastikan skala kerusakan. Warga diimbau untuk bersabar karena proses penormalan sistem kelistrikan antarprovinsi membutuhkan waktu dan ketelitian teknis yang tinggi.
Darma menegaskan, bahwa pihaknya belum dapat memastikan berapa lama pemadaman ini berlangsung.
"Kami juga masih menginventarisir informasi," imbuhnya.
Terkait insiden blackout ini, pihak PLN mengimbau seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk tetap tenang dan tidak panik selama proses pemulihan berlangsung. Petugas di lapangan terus bekerja secara paralel agar aliran listrik bisa kembali normal secara bertahap.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah