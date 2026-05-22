Syahrul Yunizar
Sabtu, 23 Mei 2026 | 04.18 WIB

Sumbar Gelap Gulita Akibat Listrik Padam, Berapa Lama Tim Teknis PLN Bekerja?

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemadaman Listrik di Suamtera Bagaian Utara (Sumbagut) sejak pukul 18.44 WIB menyebabkan Sumatera Barat (Sumbar) gelap gulita. Sebab, Sumbar termasuk salah satu daerah di Sumbagut yang terdampak pemadaman listrik tersebut secara langsung. Lantas, berapa lama tim teknis dari PLN bekerja untuk memulihkan kondisi?

Dikutip dari pemberitaan Padang Ekspres (Jawa Pos Group) pada jumat malam (22/5), Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar tengah melakukan pemeriksaan intensif berkaitan dengan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumbar. Berdasar informasi, pemadaman listrik juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, dan sebagian Jambi.

Manager Komunikasi PLN UID Sumba Yesi Yuliani menyampaikan bahwa saat ini tim teknis PLN sudah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem dan jaringan kelistrikan yang terganggu. Selain itu, tim teknis tersebut juga akan menelusuri penyebab gangguan yang membuat tanda pagar (tagar) Sumatera menggema di jagat media sosial X.

”Tim teknis PLN saat ini sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus melakukan penelusuran terhadap penyebab gangguan yang terjadi,” ungkap Yesi.

Selama tim teknis tersebut bekerja, PLN UID Sumbar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Dia memastikan proses penanganan atas gangguan yang terjadi sudah berjalan. Jika sudah ada perkembangan, pihaknya akan langsung memperbarui informasi lewat aplikasi PLN Mobile. Masyarakat juga bisa mengakses layanan Contact Center PLN 123.

Terpisah, General Manager PLN UID Sumbar Arjun Karim menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat akibat gangguan tersebut.Berdasar informasi yang dia terima, pada pukul 18.44 WIB sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah mengalami pemisahan sistem atau separated system. Akibatnya listrik padam total.

”Terjadi gangguan pada jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV sehingga berdampak pada terpisahnya sistem Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah,” terang dia.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman, diantaranya Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan sebagian Jambi. PLN masih terus berusaha melakukan upaya pemulihan sistem secara bertahap agar pasokan listrik dapat kembali normal secepat mungkin.

