Progres Pemulihan Listrik di Sumatera, PLN Ungkap 8,3 Juta Pelanggan Kembali Nikmati Pasokan Listrik

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Sabtu (23/5) mengatakan fokus utama PLN pascagangguan adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. (Dok. PLN)
JawaPos.com – PT PLN (Persero) menyampaikan progres pemulihan listrik pascagangguan pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt (kV) Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi sejak Jumat (22/5) malam.
Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, sebanyak 8.351.670 pelanggan telah kembali menikmati pasokan listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang sebelumnya terdampak gangguan kelistrikan massal.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempercepat pemulihan sistem secara bertahap dan aman.
“Saat ini seluruh petugas dan tim teknis PLN bekerja penuh selama 24 jam di lapangan. Proses pemulihan terus berjalan dan kami all out agar pasokan listrik kepada masyarakat dapat segera pulih kembali secara bertahap dan aman,” ujar Darmawan dalam konferensi pers, Sabtu (23/5).
Menurut dia, sejak gangguan terjadi pada Jumat sekitar pukul 18.44 WIB, PLN langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan penormalan sistem. Indikasi awal gangguan disebut dipicu cuaca buruk yang berdampak pada jaringan transmisi di sebagian wilayah Sumatera.
Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian memicu penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit hingga menimbulkan efek domino pada sejumlah wilayah di Sumatera.
Darmawan menjelaskan, jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan kembali dalam waktu sekitar dua jam. Setelah itu, PLN fokus mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang terdampak untuk diselaraskan dengan sistem transmisi yang sudah siap.
“Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal. Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron dan beroperasi penuh,” jelasnya.
Selain memulihkan jaringan transmisi, PLN juga mempercepat normalisasi gardu induk dan pembangkit di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara hingga Aceh.
Hingga Sabtu pagi, sebanyak 3.192 megawatt (MW) pasokan listrik telah berhasil disalurkan kembali dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Sementara itu, 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan