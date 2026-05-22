Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Sabtu, 23 Mei 2026 | 03.17 WIB

Pemadaman Listrik Massal Terjadi di Sumbar, Riau, Sumut dan Aceh, Begini Penjelasan PLN

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa) - Image

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa)

JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh terlanda pemadaman listrik pada Jumat (22/5/2026) malam.

Gangguan tersebut disebut berasal dari permasalahan pada sisi gardu induk pembangkitan dan transmisi.

Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN mengatakan PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra.

"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," kata Adi Trianto lewat keterangan tertulisnya.

Berdasarkan informasi sementara, pada pukul 18.44 WIB sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) dan Sumatera Bagian Tengah (SBT) terpisah.

Akibat gangguan tersebut, sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total. Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV.

Dampaknya, pemadaman meluas ke sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau atau wilayah Sumbagut.

PLN memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu cukup lama, yakni sekitar 6 hingga 8 jam, tergantung kondisi sistem di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, proses recovery masih terus dilakukan oleh petugas PLN. Masyarakat diminta bersabar dan tetap berhati-hati selama terjadi pemadaman listrik.

"PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Layanan di RSCM Terganggu karena Pemadaman Listrik di Jakarta, Manajemen Minta Maaf - Image
Kesehatan

Layanan di RSCM Terganggu karena Pemadaman Listrik di Jakarta, Manajemen Minta Maaf

Kamis, 23 April 2026 | 21.09 WIB

Ini Lokasi Pemadaman Listrik yang Terjadi di Jakarta dan Sekitarnya - Image
Jabodetabek

Ini Lokasi Pemadaman Listrik yang Terjadi di Jakarta dan Sekitarnya

Kamis, 23 April 2026 | 20.22 WIB

Pemadaman Listrik Pengaruhi MRT dan LRT, Pramono Berharap PLN Pastikan Tak Kejadian Lagi - Image
Jabodetabek

Pemadaman Listrik Pengaruhi MRT dan LRT, Pramono Berharap PLN Pastikan Tak Kejadian Lagi

Sabtu, 11 April 2026 | 00.52 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore