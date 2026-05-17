Nanda Prayoga
Minggu, 17 Mei 2026 | 22.03 WIB

Warung Bakso di Klaten Viral usai Cantumkan Biaya AC Rp 3.000 di Struk, Warganet: Kursinya Sekalian!

Media sosial diramaikan dengan nota pembayaran yang mencantumkan biaya penggunaan AC dengan harga Rp 3 ribu per orang pada sebuah warung bakso di Klaten Utara, Jawa Tengah. (Instagram: @urbanfeed.news)

JawaPos.com - Media sosial diramaikan dengan nota pembayaran atau struk yang mencantumkan biaya penggunaan AC yang dihargai Rp 3.000 per orang di sebuah warung bakso di Klaten Utara, Jawa Tengah. Kabar ini viral dan diunggah oleh akun Instagram @urbanfeed.news.

Pada nota tersebut, dua pelanggan dikenakan biaya AC yang totalnya mencapai Rp 6.000. Tentunya, angka ini di luar dari pesanan makanan dan minuman.

Nota pembayaran tersebut tertanggal pada Rabu (13/5) pukul 16.16 WIB. Tampak nota memperlihatkan rincian pesanan seperti bakso balungan, bakso keju, tetelan, es teh, hingga es tawar dengan harga total Rp 62.000 melalui QRIS.

Alhasil, keberadaan biaya tambahan AC ini sendiri langsung memicu sejumlah reaksi dari warganet. Bahkan, ada warganet yang bercanda mengapa biaya kursi tidak dimasukan juga seperti halnya biaya AC.

“Kenapa nggak dimasukin sekalian biaya kursi?,” ungkap @idamlaksa**.

Bahkan ada netizen yang membandingkan kejadian ini dengan yang ada di Depok, Jawa Barat. Hanya saja, warung bakso di Depok menambahkan biaya mangkok, bukan AC.

“Di Depok juga ada, makan bakso dine in ada biaya mangkoknya 1.000/mangkok,” tulis @efrilill**.

Editor: Estu Suryowati
