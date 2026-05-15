Viral di Media Sosial, WNA Asal Italia Jadi Korban Penjambretan di Kawasan Bundaran HI

JawaPos.com - Aksi penjambretan terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) yang belakangan diketahui berasal dari Italia terekam oleh kamera warganet. Rekaman itu kemudian viral di media sosial (medsos). Polisi memastikan, saat ini pelaku tengah diburu.

Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak seorang WNA tengah berdiri di pinggir jalan sambil mengoperasikan telepon genggamnya. Menggunakan sepeda motor, pelaku pelan-pelan mendekat dan langsung menjambret telepon genggam korban.

Sempat berlari dan berusaha mengejar pelaku, korban malah terjatuh. Dari rekaman video yang viral itu, jelas terlihat bahwa aksi penjambretan terjadi di bahu jalan arah Monumen Nasional (Monas). Titik itu berada di seberang Pos Polisi Bundaran Hotel Indonesia (HI).

”Tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penjambretan dengan korban Warga Negara Asing tersebut. Jadi, tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelakunya. Insya Allah dalam waktu cepat kami akan melakukan penangkapan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada Jumat (15/5).

Atas peristiwa tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga mengingatkan agar masyarakat selalu waspada. Termasuk WNA yang beraktivitas di Jakarta. Sebab, kejahatan bisa terjadi dimana saja. Para pelaku kejahatan biasanya memanfaatkan momen saat korban sedang lengah.

”Kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak melihat suatu wilayah, justru dengan kepadatan masyarakat, muncul keabaian. Keabaian dari masyarakat itu sendiri untuk terhadap jiwa raga, harta bendanya. Dia mengambil pada saat orang lengah,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak kejahatan diminta untuk segera melapor. Budi mengingatkan kembali, saat ini polisi punya layanan 110 yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Layanan itu juga gratis. Dia menjamin setiap laporan masyarakat melalui 110 akan ditindaklanjuti.