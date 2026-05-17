Sahroni Minta Komunitas Motor Perbanyak Aksi Sosial untuk Masyarakat, Tidak Cuma Asik Touring

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
JawaPos.com - Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni meminta kepada komunitas sepeda motor agar memperbanyak kegiatan sosial. Dengan begitu, bisa memberikan manfaat langsung untuk masyarakat.
Hal itu dia sampaikan saat mengukuhkan jajaran Pengurus Daerah (Pengda) HDCI Kepulauan Riau (Kepri), Batam, dan Tanjungpinang. Sahroni tak ingin komunitas motor hanya identik dengan kegiatan touring.
“Komunitas motor itu bagian dari masyarakat, jadi ukurannya bukan hanya dari seberapa jauh kita touring, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan," kata Sahroni, Minggu (17/5).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, kegiatan yang digelar oleh komunitas harus memiliki nilai sosial. Sehingga, komunitas motor juga bisa mendapat citra yang baik dari masyarakat.
"Saya selalu tekankan ke seluruh Pengda di daerah agar setiap kegiatan punya nilai sosial, membantu yang membutuhkan, dan hadir saat masyarakat perlu. Dan Batam telah menjadi contoh bagaimana klub motor membangun citra positif lewat berbagai aksi nyata untuk masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pengda HDCI Kepulauan Riau yang dinilai berhasil mengubah stigma terhadap klub motor besar, sekaligus mendorong kolaborasi lintas komunitas hingga diharapkan berdampak pada sektor pariwisata.
“Selama ini klub motor sering dicap ugal-ugalan dan tidak ada manfaatnya. Tapi yang dilakukan Pengda Kepri justru menunjukkan sebaliknya, dan ini membanggakan. Dalam waktu dekat juga akan ada rombongan rider dari Thailand touring ke Batam. Saya sudah minta agar penyambutannya baik karena kegiatan seperti ini bukan hanya mempererat komunitas, tapi juga ikut mendukung pariwisata daerah,” tutup Sahroni.
