5 Bus Sleeper Nyaman Jakarta–Banyuwangi yang Bisa Bawa Motor, Cocok Buat Touring dan Liburan

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Banyuwangi kini tak lagi melelahkan berkat hadirnya berbagai bus sleeper dengan fasilitas premium.

Selain menawarkan kursi rebahan layaknya hotel kapsul berjalan, beberapa operator bus juga menyediakan bagasi besar hingga layanan pengiriman motor untuk kebutuhan touring maupun liburan panjang.

Rute Jakarta–Banyuwangi sendiri semakin diminati karena Banyuwangi dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Jawa Timur.

Mulai dari Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, hingga Taman Nasional Baluran membuat kota di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi surga wisata alam dan petualangan.

Berikut rekomendasi 5 bus sleeper nyaman Jakarta–Banyuwangi yang cocok untuk perjalanan jauh sekaligus membawa motor.

1. PO Pandawa 87

PO Pandawa 87 menjadi salah satu sleeper bus favorit untuk rute Jakarta–Banyuwangi. Interiornya dikenal modern dengan konsep kapsul pribadi lengkap dengan TV Android, port USB, selimut, hingga sandaran rebah elektrik.

Bus ini juga cukup populer di kalangan bikers karena memiliki bagasi luas dan sering dimanfaatkan untuk pengiriman motor touring menuju Banyuwangi maupun Bali.

Keberangkatan tersedia dari Jakarta Timur menuju Terminal Brawijaya Banyuwangi. Kantor Agen Perwakilan AKAP Pandawa 87 Banyuwangi menjadi salah satu titik tujuan utama penumpang di Banyuwangi.

2. PO Gunung Harta Pasar Rebo

Gunung Harta dikenal sebagai salah satu operator AKAP premium dengan sleeper seat yang nyaman untuk perjalanan lintas provinsi. Fasilitasnya meliputi reclining seat sleeper, AC, toilet, bantal, selimut, hingga servis makan.

PO ini juga cukup ramah untuk kebutuhan pengiriman motor karena memiliki bagasi bawah yang besar, terutama untuk perjalanan jarak jauh menuju Banyuwangi dan Bali.

3. PO Garuda Mas

Garuda Mas menjadi pilihan sleeper bus lain yang banyak digunakan penumpang rute Jawa Timur. Beberapa armadanya sudah menggunakan konsep sleeper premium dengan konfigurasi kursi lega dan privasi lebih nyaman.

PO ini juga sering dipilih traveler maupun komunitas motor yang ingin melakukan perjalanan touring ke Banyuwangi karena kapasitas bagasi yang cukup besar.

4. PO Juragan 99 Bagi yang suka traveling nama juragan 99 tidak asing lagi, karena menyediakan armada premium bahkan mereka menawarkan kenyamanan ekstra untuk perjalanan panjang Jakarta–Banyuwangi.

Mempunyai bagasi bus Double Decker Juragan 99 sangat luas dan dirancang khusus untuk memuat sepeda motor (bahkan untuk motor gede sekalipun). Ini pas untuk kebutuhan mudik maupun touring lintas kota.

5. PO Sinar Jaya

Sinar Jaya menjadi salah satu operator sleeper bus yang cukup populer di rute Jakarta–Banyuwangi. Fasilitasnya meliputi sleeper seat konfigurasi 1-1, AVOD, toilet, makan gratis, hingga selimut dan bantal.

Harga tiketnya juga relatif kompetitif dibanding sleeper bus premium lainnya, sehingga cocok untuk traveler yang ingin perjalanan nyaman tanpa menguras kantong.

Estimasi Harga Tiket Orang dan Motor

Estimasi harga tiket kalau membawa motor sekaligus ikut naik bus sleeper Jakarta–Banyuwangi, total biayanya biasanya menjadi:

Tiket penumpang sleeper bus: Rp550 ribu – Rp850 ribuan

Biaya kirim motor: Rp500 ribu – Rp1 jutaan (tergantung operator bus, asuransi dan hari biasa atau libur)

Destinasi Wisata Populer

Kawah Ijen

Kawah Ijen menjadi ikon wisata Banyuwangi yang terkenal hingga mancanegara. Fenomena blue fire dan panorama kawah belerang menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun asing.

Pantai Pulau Merah

Pantai Pulau Merah terkenal dengan pasir putih dan ombak yang cocok untuk surfing. Sunset di pantai ini juga menjadi salah satu yang terbaik di Banyuwangi.

Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran sering dijuluki “Little Africa van Java” karena memiliki savana luas dengan pemandangan eksotis dan satwa liar berkeliaran bebas

Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo cocok untuk wisata petualangan, camping, hingga surfing di Pantai Plengkung atau G-Land yang terkenal di kalangan peselancar dunia.

Pantai Boom Marina

Pantai Boom Marina menjadi destinasi favorit baru dengan area waterfront modern yang cocok untuk menikmati sunrise dan wisata keluarga.