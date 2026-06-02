Ratusan Suzuki V-Strom 250SX Taklukkan Jalur Banyuwangi-Bali, Jelajahi Black Lava Gunung Batur

JawaPos.com - Hamparan savana, jalur tanah berbatu, hingga kawasan Black Lava Gunung Batur menjadi saksi ketangguhan Suzuki V-Strom 250SX dalam kegiatan touring lintas pulau yang diikuti ratusan pengendara dari berbagai daerah di Indonesia.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar kegiatan bertajuk "Ride Without Limit" pada 14-16 Mei 2026 dengan melibatkan lebih dari 150 pengguna Suzuki V-Strom 250SX. Touring ini menempuh rute dari Banyuwangi menuju Bali dengan total perjalanan hampir 450 kilometer.

Tidak sekadar touring, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antar pemilik Suzuki V-Strom 250SX sekaligus pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VION ke-3 yang dihadiri komunitas dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi.

Perjalanan dimulai dari Banyuwangi sebelum rombongan menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali. Selanjutnya peserta diajak menikmati panorama Pulau Dewata melalui jalur utara Bali sebelum bermalam di kawasan Taman Denbukit Camping Ground, Danau Buyan.

Tantangan Jalur Adventure Tantangan sesungguhnya dimulai keesokan harinya saat peserta melintasi jalur Adventure dan Cross-Country menuju Savana Tianyar serta kawasan Black Lava Gunung Batur.

Rute tersebut menghadirkan beragam karakter lintasan mulai dari jalan aspal, tanah, pasir hingga batu yang menjadi arena ideal untuk menguji kemampuan motor adventure.

Sepanjang perjalanan, Suzuki V-Strom 250SX menunjukkan karakter sebagai motor penjelajah jarak jauh. Posisi duduk ergonomis dan jok yang lebar memberikan kenyamanan bagi pengendara, termasuk saat melibas jalur semi off-road yang menuntut konsentrasi tinggi.

Dari sisi teknis, Suzuki V-Strom 250SX dibekali mesin 249 cc dengan transmisi 6-percepatan yang dirancang untuk memberikan tenaga merata di berbagai kondisi jalan. Kombinasi tersebut membuat motor tetap responsif saat digunakan di jalur menanjak maupun saat cruising di jalan raya.

Fitur keselamatan juga menjadi salah satu keunggulan motor ini. Sistem Anti-lock Braking System (ABS) membantu pengendara menjaga kontrol saat melakukan pengereman, terutama di permukaan jalan yang licin atau tidak rata.