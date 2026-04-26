Didukung Pemerintah, Maxdecal Foodie Buka Peluang Baru Promosi UMKM Lewat Otomotif

JawaPos.com - Maxdecal kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi kreatif dan UMKM melalui program terbaru bertajuk Maxdecal Foodie. Inisiatif ini menggabungkan aktivitas touring dengan promosi kuliner lokal di berbagai daerah Indonesia.

Program ini dijalankan bersama Pasutri Touring, pasangan traveler roda dua yang dikenal aktif menjelajah nusantara. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah secara langsung ke masyarakat luas.

Project Director & RnD Maxdecal, Nofian Hendra, menjelaskan dalam keterangan resminya (26/4) bahwa kendaraan kini memiliki peran baru sebagai media promosi yang efektif.

“Melalui mobilitas tinggi, kendaraan bisa menjadi sarana memperkenalkan kuliner lokal secara langsung di lapangan,” ujarnya.

Dorong UMKM Kuliner Naik Kelas

Maxdecal Foodie dirancang untuk membantu UMKM kuliner meningkatkan visibilitas brand dengan pendekatan kreatif. Program ini tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga memperkuat identitas visual pelaku usaha.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI, Irene Umar, turut mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, kuliner memiliki peran penting sebagai representasi budaya Indonesia.

“Makanan adalah pemersatu dan bagian dari diplomasi budaya. Program ini berpotensi membuka lebih banyak potensi kuliner lokal,” jelasnya.

Ekspedisi ‘Journey to the East’ Dimulai