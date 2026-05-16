Sabik Aji Taufan
Minggu, 17 Mei 2026 | 03.48 WIB

Persiapan Hadapi Pemilu 2029, PSI Banten Perbanyak Kegiatan Sosial

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten, Ian Pribadi. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten, Ian Pribadi meminta kepada jajaran partai untuk memperbanyak kegiatan sosial. Kegiatan ini penting dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ian mengatakan, manffat kegiatan sosial akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, partai menggelar sunatan massal di Cipondoh, Kota Tangerang.

Dia mengingatkan tidak boleh ada eklusifitas antara kader partai politik dengan masyarakat. Oleh karena itu, para kader harus berbaur langsung agar kehadirannya diterima dengan baik.

“Saya selaku Dewan Pembina tentunya selalu menggerakkan teman-teman DPD bagaimana secara konkret berkaitan dengan politik,” ujar Ian di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Sabtu (16/5).

Ian mengatakan, PSI perlu lebih banyak menggelar kegiatan sosial. Langkah ini dinilai lebih efektif, alih-alih berbicara terlalu banyak tentang  politik praktis.

Kegiatan sosial seperti ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Selain itu, masyarakat juga merasakan langsung dari kegiatan yang dibuat.

Sunatan massal ini diikuti 38 anak. Ian pun mengapresiasi kegiatan itu karena dinilai dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah.

“Kegiatan sunatan massal ini memang kontekstualnya berkaitan dengan menyambut tahun ajaran baru. Semoga kegiatan ini bisa meringankan beban orang tua,” jelasnya.

Dia menegaskan kegiatan sosial seperti itu menjadi bagian dari upaya PSI untuk lebih dekat dan dikenal masyarakat. “Politik itu bukan hanya untuk kekuasaan, tapi betul-betul kita bisa melayani dan bersentuhan kepada masyarakat,” tandasnya.

