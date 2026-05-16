Persiapan Hadapi Pemilu 2029, PSI Banten Perbanyak Kegiatan Sosial

JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten, Ian Pribadi meminta kepada jajaran partai untuk memperbanyak kegiatan sosial. Kegiatan ini penting dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ian mengatakan, manffat kegiatan sosial akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, partai menggelar sunatan massal di Cipondoh, Kota Tangerang.

Dia mengingatkan tidak boleh ada eklusifitas antara kader partai politik dengan masyarakat. Oleh karena itu, para kader harus berbaur langsung agar kehadirannya diterima dengan baik.

“Saya selaku Dewan Pembina tentunya selalu menggerakkan teman-teman DPD bagaimana secara konkret berkaitan dengan politik,” ujar Ian di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Sabtu (16/5).

Baca Juga: Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Narkoba di Samarinda

Ian mengatakan, PSI perlu lebih banyak menggelar kegiatan sosial. Langkah ini dinilai lebih efektif, alih-alih berbicara terlalu banyak tentang politik praktis.

Kegiatan sosial seperti ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Selain itu, masyarakat juga merasakan langsung dari kegiatan yang dibuat.

Sunatan massal ini diikuti 38 anak. Ian pun mengapresiasi kegiatan itu karena dinilai dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah.

“Kegiatan sunatan massal ini memang kontekstualnya berkaitan dengan menyambut tahun ajaran baru. Semoga kegiatan ini bisa meringankan beban orang tua,” jelasnya.