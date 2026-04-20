Sabik Aji Taufan
20 April 2026, 18.12 WIB

PKB Jaksel Pasang Target Peroleh 4 Kursi pada Pemilu 2029, Gen Z Dinilai Jadi Kunci Kemenangan

Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Jakarta Selatan pasang target tinggi untuk Pemilu 2029. (DPW PKB DKI Jakarta)

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus melakukan penguatan internal partai dalam menghadapi agenda politik ke depan. Melalui Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Jakarta Selatan, partai menekankan komitmen kepada peningkatkan target perolehan suara hingga kebudayaan.

Muscab dibuka dengan tradisi Betawi. Kesenian dipilih sebagai simbol budaya di tengah pesatnya perkembangan modernitas Jakarta sebagai kota metropolitan.

“Gelaran budaya sengaja ditampilkan sebagai pembuka acara Muscab, lantaran PKB Jakarta menempatkan seni dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan warga Betawi,” ujar Wakil Ketua DPW PKB Jakarta, Yusuf, Senin (20/4).

Menurutnya, langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan pesan politik dan kultural. PKB ingin memastikan bahwa laju modernisasi Jakarta tidak menggerus akar tradisi masyarakat lokal.

“PKB Jakarta terus mendorong agar modernitas tidak menggusur akar tradisi dan budaya warganya,” imbuhnya.

Sementara, Ketua DPC PKB Jakarta Selatan, Darussalam mengungkapkan memasang target besar untuk Pemilu 2029. Dia ingin raihan kursi parlemen daerah di wilayah bisa meningkat.

“Jika di Pemilu 2024 PKB Jaksel berhasil meraih 2 kursi DPRD dan satu kursi DPR RI, maka di Pemilu 2029 nanti targetnya harus naik, minimal jadi 4 kursi,” kata Darussalam. 

Ia menekankan pentingnya politik kehadiran—di mana kader tidak hanya aktif saat pemilu, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi.

“Setelah Muscab ini, kader harus turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, dan mengawal kebijakan agar benar-benar dirasakan warga,” tambahnya.

