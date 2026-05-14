Muhammad Ridwan
Jumat, 15 Mei 2026 | 03.42 WIB

Bupati Jember Gus Fawait Minta DPRD dan OPD Berbenah Diri usai Viral Tepergok Main Game Sambil Merokok

Bupati Jember Muhammad Fawait alias Gus Fawait angkat bicara terkait viralnya Anggota DPRD yang bermain game sambil merokok saat rapat.

JawaPos.com - Bupati Jember Muhammad Fawait alias Gus Fawait angkat bicara terkait viralnya Anggota DPRD yang bermain game sambil merokok saat rapat. Ia pun mengaku kaget atas sikap para Anggota DPRD dan pejabat OPD yang merokok saat rapat berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan Gus Fawait menyikapi sikap Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Syahri Assidiqi yang bermain gim dan sembari merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Saya berharap kawan-kawan, saya ini kaget, saya 10 tahun jadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kalau Paripurna nggak ada yg ngerokok, nah pas masuk ke Jember itu banyak yang ngerokok bukan cuma Anggota DPRD lho ya, kepala OPD juga banyak yang ngerokok," kata Gus Fawait, dikutip Kamis (14/5).

Ia berharap momentum viralnya Ahmad Syahri Assidiqi menjadi evaluasi bagi DPRD Kabupaten Jember.

