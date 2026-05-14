Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 15 Mei 2026 | 01.41 WIB

Lima Daerah di Sumsel Siaga Karhutla Hadapi Kemarau 2026

Pemadaman karhutla dengan menggunakan helikopter pengebom air yang diturunkan BPBD Sumsel ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Rawas, Sumatera Selatan. (BPBD Sumsel/Antara) - Image

Pemadaman karhutla dengan menggunakan helikopter pengebom air yang diturunkan BPBD Sumsel ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Rawas, Sumatera Selatan. (BPBD Sumsel/Antara)

JawaPos.com - Sebanyak lima daerah di Sumatera Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, Kabupaten Banyuasin menjadi daerah terbaru yang menetapkan status siaga karhutla.

”Banyuasin baru menetapkan status siaga karhutla, jadi saat ini sudah lima daerah di Sumsel yang berstatus siaga menghadapi karhutla pada musim kemarau tahun ini,” kata Sudirman dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan status siaga karhutla di Banyuasin berlaku mulai 13 Mei hingga 30 November 2026 untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hingga musim hujan tiba. Sebelumnya, status siaga karhutla lebih dulu ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musi Banyuasin (Muba).

Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menetapkan status siaga karhutla di tingkat provinsi serta menggelar apel siaga nasional di Griya Agung Palembang. Hal itu sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan.

Untuk wilayah yang telah menetapkan status siaga merupakan daerah rawan karhutla yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan. Terutama di kawasan gambut seperti OKI, Muba, dan Banyuasin.

”Kita juga terus mendorong agar daerah rawan karhutla lainnya menetapkan status siaga pada Mei ini, sesuai arahan saat apel siaga yang lalu,” jelas Sudirman.

Adapun daerah rawan karhutla di Sumsel yang belum menetapkan status siaga yakni Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Selain penetapan status siaga, penanganan karhutla tahun ini juga akan diperkuat melalui dukungan satuan tugas udara. BPBD Sumsel telah mengajukan bantuan helikopter kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Super El Nino Berpotensi Picu Karhutla, Polri Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Ekologis - Image
Nasional

Super El Nino Berpotensi Picu Karhutla, Polri Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Ekologis

Senin, 11 Mei 2026 | 00.33 WIB

Menhut Raja Juli Tegaskan Insiden Karhutla Terus Alami Penurunan Meski saat El Nino - Image
Politik

Menhut Raja Juli Tegaskan Insiden Karhutla Terus Alami Penurunan Meski saat El Nino

Kamis, 7 Mei 2026 | 18.18 WIB

1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal - Image
Berita Daerah

1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal

Minggu, 19 April 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore