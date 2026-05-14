Jelang Muktamar ke-35, PBNU Diminta Rangkul Semua Kader NU Demi Hindari Konflik

Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo, Jawa Timur, Ahmad Azaim Ibrahimy alias Ra Azaim saat menerima kunjungan Abdussalam Shohib. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta merangkul semua kader NU jelang Muktamar ke-35. Langkah ini untuk mencegah munculnya ketegangan dan konflik kepentingan.
Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo, Jawa Timur, Ahmad Azaim Ibrahimy alias Ra Azaim mengatakan, NU merupakan rumah bersama. Oleh karena itu, organisasi ini sepatutnya dijadikan rumah berteduh untuk mencari jawaban bersama.
Hal tu disampaikan Ra Azaim saat menerima kunjungan Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib dan Cholil Nawawi. Sebagai Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, Ra Azaim menilai pentingnya persantuan di internal NU.
“Ra Azaim meminta agar NU ke depan merangkul semua potensi yang dimiliki kader-kader NU,” kata Cholil Nawawi, Kamis (14/5).
Baca Juga:Narasi NGO Didanai Asing Dinilai Keliru, Kritik Sipil Disebut Penting untuk Jaga Kualitas Demokrasi
Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan itu menilai, Ra Azaim menginginkan adanya persatuan kader di internal NU. Langkah ini demi kebaikan umat.
Ra Azaim juga mengingatkan agar kepemimpinan PBNU ke depan senantiasa berpedoman pada khittah sebagai marwah perjuangan. Khittah NU 1926 bukan manuskrip di museum yang hanya dilihat atau dibaca, tapi dihidupi agar bisa membangkitkan.
Sementara, Abdussalam Shohib mengatakan, kunjungannya ke kediama Ra Azaim dalam rangkaian safari di wilayah Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya. Sebelum ini dia sudah berkunjung ke Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir.
“Di Situbondo saya ngaji tentang NU ke Kiai Afifuddin Muhajir. Luar biasa pandangan beliau tentang peran strategis NU ke depan,” kata Gus Salam.
Afifuddin Muhajir menekankan tiga peran strategis perjuangan NU ke depan. Pertama, NU harus menjadi benteng Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, penjaga moral bangsa, dan pelindung NKRI.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat