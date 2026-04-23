Jelang Muktamar ke-35, NU Diingatkan Agar Mandiri dan Tidak Bergantung kepada Ekstrenal

Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Abdussalam Shohib dan Dzurriyah PP Lirboyo Kediri, kiai Arif Afifuddin saat sowan ke sesepuh NU Jawa Barat sekaligus Pengasuh PP Daarul Ma’arif, Margaasih Bandung, kiai Sofyan Yahya. (Istimewa)
JawaPos.com - Nahdlatul Ulama (NU) didorong agar bisa berdiri mandiri, tanpa ketergantungan dengan pihak eksternal. Harapan ini diharapkan dapat dibawa dalam Muktamar ke-35 NU, agar melahirkan pemimpin yang lebih baik.
Dorongan ini merupakan nasihat yang didapat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Abdussalam Shohib dan Dzurriyah PP Lirboyo Kediri, kiai Arif Afifuddin saat sowan ke sesepuh NU Jawa Barat sekaligus Pengasuh PP Daarul Ma’arif, Margaasih Bandung, kiai Sofyan Yahya.
“NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakat harus bangkit dengan kemandiriannya, agar kuat. Dan, tidak bergantung pada pihak eksternal,” kata Gus Ayis -sapaan Arif Afifuddin- menirukan pesan kiai Sofyan, Kamis (23/4).
Sofyan sebagai mantan Ketua PWNU Jawa Barat masih mengikuti perkembangan NU terkini. Organisasi ini memiliki tanggung jawab besar kepada umat. Oleh karen itu, butuh kemandirian agar pengabdian lebih maksimal.
“Ketua Umum PBNU harus dari kader pesantren. Dan, saatnya dzurriyah muassis NU tampil menjadi pimpinan tanfidziyah PBNU,” ujar Gus Ayis menirukan pesan Sofyan Yahya.
Sementara itu, Abdussalam Shohib mengatakan, kedatangan ke kediaman kiai Sofyan untuk meminta restu rencananya maju sebagai ketua umum PBNU. Dia menilai, kiai Sofyan memiliki pengalaman panjang di NU, sehingga bisa memberikan nasihat demi kemajuan organisasi.
“Ajengan Sofyan memberi penegasan bahwa NU adalah benteng akhlak dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dan, harus tetap dijaga sampai kapanpun serta dalam kondisi apapun,” kata Gus Salam.
Cucu pendiri NU kiai Bishri Syansuri itu menyampaikan, Sofyan menitipkan pesan agar pemilihan ketua umum PBNU dijauhkan dari politik uang. Pemilihan harus dilandaskan kepada akhlak yang baik.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara