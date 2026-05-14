Dulu Ra Fadil Tertidur di DPR, Kini Anaknya Viral Main Game saat Rapat DPRD

JawaPos.com - Nama Achmad Syahri As Sidiqi mendadak menjadi sorotan publik usai videonya bermain game online sambil merokok saat rapat resmi DPRD Jember viral di media sosial.

Insiden itu tak hanya memicu kritik terhadap politisi muda tersebut, tetapi juga menyeret kembali nama ayahnya, Achmad Fadil Muzakki Syah atau Ra Fadil, yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan karena tertidur saat pelantikan DPR RI 2019 dan hadir bersama tiga istrinya.

Achmad Syahri As Sidiqi merupakan anggota termuda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember periode 2024-2029. Saat dilantik, usianya baru 25 tahun dengan raihan suara sekitar 12 ribu dalam pemilu legislatif.

Sedangkan sang ayah Achmad Fadil Muzakki Syah atau Ra Fadil, yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai NasDem.

Nama Ra Fadil juga tidak kalah santer. Karena pada saat pelantikan DPR RI, ia hadir bersama tiga orang istri. Foto dirinya tertidur saat prosesi pelantikan juga menjadi sorotan.

Jejak Sang Ayah: Ketahuan Tidur saat Pelantikan DPR RI Pada pelantikan DPR RI 2019, foto atau Lora Fadil tertidur di ruang rapat paripurna beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Fadil mengakui pria dalam foto tersebut adalah dirinya. Ia menyebut kondisi tubuhnya sangat lelah karena harus berpindah-pindah lokasi menjelang agenda pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Fadil berdalih bahwa ia harus menginapkan tiga istri dan enam anaknya di hotel kawasan Jakarta Pusat. Di sisi lain, rangkaian kegiatan pelantikan DPR RI berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta.

"DPR saya dapat di Shangri-La. Makanya saya nggak bisa tidur karena harus bolak-balik. Itu juga jalan kan macet karena demo. Itu bikin tidak bisa tidur dan istirahat," ujar Fadil kepada awak media saat itu.