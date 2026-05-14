Dulu Ra Fadil Tertidur di DPR, Kini Anaknya Viral Main Game saat Rapat DPRD

Ra Fadil (kiri) tertidur saat prosesi pelantikan anggota DPR RI 2019, dan anaknya, Achmad Syahri ketahuan asyik bermain game online sambil merokok saat forum resmi DPRD Jember. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Achmad Syahri As Sidiqi mendadak menjadi sorotan publik usai videonya bermain game online sambil merokok saat rapat resmi DPRD Jember viral di media sosial.
Insiden itu tak hanya memicu kritik terhadap politisi muda tersebut, tetapi juga menyeret kembali nama ayahnya, Achmad Fadil Muzakki Syah atau Ra Fadil, yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan karena tertidur saat pelantikan DPR RI 2019 dan hadir bersama tiga istrinya.
Achmad Syahri As Sidiqi merupakan anggota termuda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember periode 2024-2029. Saat dilantik, usianya baru 25 tahun dengan raihan suara sekitar 12 ribu dalam pemilu legislatif.
Sedangkan sang ayah Achmad Fadil Muzakki Syah atau Ra Fadil, yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai NasDem.
Nama Ra Fadil juga tidak kalah santer. Karena pada saat pelantikan DPR RI, ia hadir bersama tiga orang istri. Foto dirinya tertidur saat prosesi pelantikan juga menjadi sorotan.
Pada pelantikan DPR RI 2019, foto atau Lora Fadil tertidur di ruang rapat paripurna beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Fadil mengakui pria dalam foto tersebut adalah dirinya. Ia menyebut kondisi tubuhnya sangat lelah karena harus berpindah-pindah lokasi menjelang agenda pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Fadil berdalih bahwa ia harus menginapkan tiga istri dan enam anaknya di hotel kawasan Jakarta Pusat. Di sisi lain, rangkaian kegiatan pelantikan DPR RI berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta.
"DPR saya dapat di Shangri-La. Makanya saya nggak bisa tidur karena harus bolak-balik. Itu juga jalan kan macet karena demo. Itu bikin tidak bisa tidur dan istirahat," ujar Fadil kepada awak media saat itu.
Dalam video singkat yang beredar di media sosial, anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiqi terlihat sedang merokok sambil bermain game Clash of Clans saat rapat dengar pendapat (hearing).
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat