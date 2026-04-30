Truk Tronton Alami Rem Blong di Turunan Layang Slipi, Hantam Separator Busway

JawaPos.com - Sebuah truk tronton mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi (30/4). Insiden yang diduga akibat rem blong ini sempat menarik perhatian pengguna jalan di sekitar turunan layang Slipi.

Peristiwa bermula saat truk tronton Mitsubishi dengan nomor polisi B-9888-GW melaju dari arah timur menuju barat. Truk yang dikemudikan oleh pria berinisial R, 24, tersebut kehilangan kendali tepat saat melintasi turunan layang Slipi.

Diduga kuat, sistem pengereman kendaraan besar tersebut tidak berfungsi dengan baik atau mengalami rem blong. Situasi ini memaksa pengemudi mengambil keputusan cepat untuk menghindari dampak yang lebih besar.

Truk sempat naik ke trotoar sebelah kiri sebelum akhirnya banting stir ke arah kanan. Laju kendaraan baru terhenti setelah menghantam separator busway dan besi pembatas taman jalan.

Kondisi Sopir dan Kerusakan Kendaraan

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. "Korban nihil," ujarnya, Kamis (30/4).

Meski tidak ada korban luka maupun meninggal dunia, kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik dan kendaraan itu sendiri. Bagian bemper depan kanan truk penyok, serta terjadi kerusakan pada area kabin dan ban. Selain itu, besi pembatas taman dan fasilitas pembatas jalan mengalami kerusakan akibat hantaman keras tronton tersebut.

Petugas kepolisian langsung mengamankan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang di ruas Gatot Subroto. Selain itu juga telah dilakukan pengamanan barang bukti hingga mencari keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian.