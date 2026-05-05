Viral! Bayi Ditolak di IGD RSUD Karawang, Pihak Rumah Sakit Berdalih Kondisi Overload

JawaPos.com - Seorang bayi berusia empat bulan berinisial MZP viral di media sosial karena ditolak saat hendak mengupayakan penanganan di IGD RSUD Karawang. Padahal, bayi tersebut sudah dirujuk dari fasilitas kesehatan pertama. RSUD Karawang mengumumkan bahwa layanan IGD tersebut sudah overload.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Minggu (3/5) malam dan viral di media sosial melalui sebuah video yang memperlihatkan kondisi bayi yang mengalami sesak napas.

Dalam rekaman itu, sang ibu mengaku telah berupaya mencari pertolongan medis setelah sebelumnya mendapat penanganan awal dari bidan.

Ia mengatakan, bayi tersebut sudah diuap dan bahkan telah disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun, setibanya di IGD, pihak keluarga mengaku tidak bisa mendapatkan layanan karena kapasitas pasien disebut sudah penuh.

"Udah diuap, udah dirujuk," ungkap ibu bayi tersebut dalam video yang beredar.

Di sisi lain, pihak RSUD Karawang melalui unggahan resmi di media sosial menyampaikan bahwa instalasi gawat darurat (IGD) mereka memang tengah mengalami lonjakan pasien. Dalam pengumuman itu tertulis bahwa kapasitas IGD saat ini dalam kondisi “overload”.

Manajemen rumah sakit juga meminta agar fasilitas kesehatan lain tidak mengirim atau merujuk pasien secara langsung tanpa melalui sistem SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak menyarankan pasien datang atas permintaan sendiri (APS) dalam kondisi tersebut.

“Mohon untuk tidak mengirimkan/merujuk pasien tanpa melalui SPGDT atau menyarankan APS (Atas Permintaan Sendiri),” tulis pengumuman tersebut.