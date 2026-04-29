Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Polda Riau Jadi yang Terbaik, Kapolda: Berkat Integritas Anggota

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada jajaran Polda di seluruh Indonesia. Termasuk diantaranya Polda Riau yang meraih predikat terbaik kategori pagi sedang dalam nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).

Penghargaan yang tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: Kep/585/IV/2026 itu diberikan secara langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di sela-sela Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri Tahun 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (29/4).

Menurut Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Polda Riau. Mabes Polri menilai Polda Riau efektif, akuntabel, tepat sasaran, dan mampu menjaga kualitas pelaksanaan program dan serapan anggaran secara optimal.

Jenderal bintang dua Polri itu pun menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah kerja sama kolektif seluruh personel Polda Riau. Mulai personel di level polsek, polres, sampai polda. Karena itu, dia mengapresiasi seluruh anak buahnya.

”Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara,” kata Irjen Herry.

Dia menyebut, pengelolaan anggaran yang baik bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa anggaran negara adalah amanah dari rakyat.

”Karena itu harus dikelola dengan baik, transparan, tepat guna, dan benar-benar memberi manfaat untuk mendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Herry menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan oleh kapolri harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Riau. Mereka didorong terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi yang bersih dan modern. Sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.