Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.31 WIB

Polres Madiun Kota Selidiki Balita Tewas Jatuh dari Rumah Sakit

Ilustrasi terjatuh. (Ridwan Triatmodjo/Antara) - Image

Ilustrasi terjatuh. (Ridwan Triatmodjo/Antara)

JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menangani kasus seorang balita yang meninggal dunia diduga akibat terjatuh dari lantai tiga salah satu rumah sakit di Kota Madiun.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan, penyelidikan atas peristiwa tersebut masih berlangsung. ”Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data oleh tim Satuan Reskrim,” ujar Wiwin Junianto Supriyadi dilansir dari Antara.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (29/4) dan menimpa balita berinisial I, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Polisi masih mendalami bagaimana korban bisa terjatuh dari ketinggian lantai tiga rumah sakit tersebut. Berdasar keterangan saksi, korban ditemukan tergeletak di area parkir mobil dengan luka di sejumlah bagian tubuh.

Saat petugas tiba di lokasi, korban telah mendapatkan penanganan di ruang ICU. Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (30/4).

Saat kejadian, korban diketahui tengah menjalani terapi di klinik tumbuh kembang dengan pendamping. Korban disebut memiliki kebutuhan khusus dengan kondisi hiperaktif.

Setelah sesi terapi selesai, pendamping masih melakukan konsultasi dengan terapis. Sementara korban diduga lepas dari pengawasan dan tidak berada di tempat.

Polisi hingga kini masih mengumpulkan data dan bukti untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
