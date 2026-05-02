Polres Madiun Kota Selidiki Balita Tewas Jatuh dari Rumah Sakit

Ilustrasi terjatuh.
JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menangani kasus seorang balita yang meninggal dunia diduga akibat terjatuh dari lantai tiga salah satu rumah sakit di Kota Madiun.
Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan, penyelidikan atas peristiwa tersebut masih berlangsung. ”Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data oleh tim Satuan Reskrim,” ujar Wiwin Junianto Supriyadi dilansir dari Antara.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (29/4) dan menimpa balita berinisial I, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.
Baca Juga:Aksi Massa Baju Hitam Rusak Fasilitas Umum, Polda Jabar Amankan Terduga Pelaku Kericuhan May Day
Polisi masih mendalami bagaimana korban bisa terjatuh dari ketinggian lantai tiga rumah sakit tersebut. Berdasar keterangan saksi, korban ditemukan tergeletak di area parkir mobil dengan luka di sejumlah bagian tubuh.
Saat petugas tiba di lokasi, korban telah mendapatkan penanganan di ruang ICU. Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (30/4).
Saat kejadian, korban diketahui tengah menjalani terapi di klinik tumbuh kembang dengan pendamping. Korban disebut memiliki kebutuhan khusus dengan kondisi hiperaktif.
Baca Juga:Mantan Menantu Diduga Terlibat dalam Pembunuhan Lansia di Kecamatan Rumbai Pekanbaru, Polisi Dalami Motifnya
Setelah sesi terapi selesai, pendamping masih melakukan konsultasi dengan terapis. Sementara korban diduga lepas dari pengawasan dan tidak berada di tempat.
Polisi hingga kini masih mengumpulkan data dan bukti untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari