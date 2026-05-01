Mantan Menantu Diduga Terlibat dalam Pembunuhan Lansia di Kecamatan Rumbai Pekanbaru, Polisi Dalami Motifnya

Ilustrasi korban pembunuhan. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com-Kasus pembunuhan perempuan lanjut usia (lansia) di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau diduga melibatkan mantan menantu korban. Kini Polsek Rumbai Pesisir tengah menangani kasus tersebut. Termasuk mencari tahu motif di balik tindak kejahatan yang terjadi pada Rabu pagi (29/4) tersebut.
Sejauh ini, polisi menduga kasus tersebut merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas. Dugaan itu muncul karena sejumlah barang berharga milik korban turut digasak oleh pelaku. Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Budi Pramana menyampaikan bahwa pihaknya terus mengumpulkan informasi terkait dengan barang-barang milik korban yang hilang untuk memastikan motif pelaku.
”Kami juga mendalami barang-barang apa saja yang hilang dari rumah korban. Dugaan sementara adalah pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia,” kata dia dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Jumat (1/5).
Dalam rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, pelaku tidak sendirian. Dia datang bersama seorang pria. Bahkan, pelaku sempat berinteraksi dan bersalaman dengan korban sebelum kejadian tragis itu berlangsung. Menurut polisi, saat ini pelaku masih dalam proses pengajaran. Polisi akan memeriksa yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus itu. ”Kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Mohon waktu, kasus ini akan kami ungkap secara tuntas,” kata kapolsek.
Sebelumnya, diberitakan bahwa warga Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai Pesisir geger oleh temuan jenazah perempuan lansia 60 tahun dalam keadaan bersimbah darah. Polsek Rumbai Pesisir langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Aparat kepolisian juga sudah memastikan bahwa peristiwa yang viral di media sosial itu benar terjadi. ”Benar, kami sedang melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian,” terang Budi.
Sebelum peristiwa itu terjadi, korban sempat diajak oleh suaminya untuk pergi membayar pajak kendaraan. Namun, korban memilih tetap tinggal di rumah. Saat itulah para pelaku datang dan melakukan aksi penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Aksi brutal tersebut terekam jelas dalam CCTV yang sudah beredar luas di media sosial. ”Iya, yang perempuan (dalam rekaman CCTV) itu adalah mantan menantu korban. Kami sedang dalami keterlibatannya,” kata Kanit Reskrim Polsek Rumbai Iptu Dodi Vivino. (*)
