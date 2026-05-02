Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Jamin Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Pekanbaru Segera Ditangkap

JawaPos.com - Pelarian pelaku pembunuhan lansia di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dipastikan tidak akan lama. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjamin anak buahnya segera menangkap para pelaku yang telah berbuat keji kepada korban berusia 60 tahun tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Herry kepada awak media pada Sabtu (2/5). Jenderal bintang dua Polri itu memberi atensi penuh terhadap kasus pembunuhan yang diduga melibatkan mantan menantu korban. Menurut dia, perbuatan para pelaku sangat tidak manusiawi.

”Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi atensi kami, mohon doanya,” kata dia sebagaimana dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group).

Dalam rekaman CCTV yang sudah beredar luas di publik. Tampak para pelaku datang ke rumah korban. Tanpa banyak cakap, salah seorang pelaku langsung menghantamkan balok kayu ke kepala korban. Hantaman dilakukan berulang kali sampai korban tidak sadarkan diri.

”In sya Allah saya pastikan (para pelaku) segera ditangkap, jajaran Reskrim Polresta Pekanbaru dan Subdit Jatanras Reskrimum Polda Riau sedang bekerja di lapangan,” ujarnya.

Kepada seluruh anak buahnya yang sedang bekerja keras mengejar dan menangkap pelaku, Herry tegas menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh. Dia turut mendoakan para petugas di lapangan agar secepatnya menuntaskan tugas itu.

”Setiap tetes keringat anggota di lapangan itu akan membawa perubahan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya di Kota Pekanbaru,” ucap dia.

Sebelumnya, Polda Riau telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah lansia yang menjadi korban pembunuhan pada Rabu pagi (29/4). Dari lokasi kejadian yang berada di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tersebut, polisi mendapati fakta-fakta baru. Termasuk peran para pelaku yang mendatangi korban berusia 60 tahun tersebut.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan bahwa pembunuhan yang dilakukan pelaku diawali tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas. Korban kehilangan nyawa setelah dipukul secara sadis menggunakan balok kayu. Padahal korban sudah berusia lanjut dan mengenali salah seorang pelaku.