Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.01 WIB

Polisi Tangkap Seorang Perempuan Curi Motor di Pasar Rebo Jakarta Timur

Rekaman CCTV seorang perempuan mencuri motor di Gang Masjid, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (26/5/2026). (ANTARA) - Image

Rekaman CCTV seorang perempuan mencuri motor di Gang Masjid, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (26/5/2026). (ANTARA)

 

JawaPos.com - Polisi menangkap seorang perempuan yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kami dapati identitas pelaku dan hari ini kami langsung melakukan penangkapan di salah satu rumah kontrakan wilayah Pasar Rebo," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa (26/5) dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku berinisial AK terlihat berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian.

Perempuan tersebut tampak melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Lili menjelaskan pencurian itu bermula saat pelaku melintas di depan rumah korban berinisial RB.

Saat itu, pelaku melihat sepeda motor terparkir dalam kondisi sepi tanpa pengawasan pemiliknya. "Karena kondisi sepi, pelaku kemudian melancarkan aksinya mencuri sepeda motor di sana," ujar Lili.

Usai menyadari kendaraannya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengetahui lokasi persembunyiannya. Petugas kemudian bergerak cepat melakukan penangkapan di salah satu rumah kontrakan di wilayah Pasar Rebo.

Lili menuturkan pelaku melakukan aksi pencurian seorang diri. Hingga kini, penyidik masih mendalami keterangan pelaku terkait kemungkinan adanya aksi pencurian lain di sejumlah lokasi berbeda.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Sulap Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju, Pramono Sebut Tawuran Remaja Berkurang - Image
Jabodetabek

Sulap Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju, Pramono Sebut Tawuran Remaja Berkurang

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.51 WIB

10 Hal yang Tidak Dinikmati Perempuan IQ Tinggi Meski Orang Biasa Menyukainya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Tidak Dinikmati Perempuan IQ Tinggi Meski Orang Biasa Menyukainya Menurut Psikologi

Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.41 WIB

Perempuan yang Diam-Diam Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Perempuan yang Diam-Diam Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.24 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore