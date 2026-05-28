Polisi Tangkap Seorang Perempuan Curi Motor di Pasar Rebo Jakarta Timur

JawaPos.com - Polisi menangkap seorang perempuan yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kami dapati identitas pelaku dan hari ini kami langsung melakukan penangkapan di salah satu rumah kontrakan wilayah Pasar Rebo," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa (26/5) dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku berinisial AK terlihat berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian.

Perempuan tersebut tampak melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Lili menjelaskan pencurian itu bermula saat pelaku melintas di depan rumah korban berinisial RB.

Saat itu, pelaku melihat sepeda motor terparkir dalam kondisi sepi tanpa pengawasan pemiliknya. "Karena kondisi sepi, pelaku kemudian melancarkan aksinya mencuri sepeda motor di sana," ujar Lili.

Usai menyadari kendaraannya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengetahui lokasi persembunyiannya. Petugas kemudian bergerak cepat melakukan penangkapan di salah satu rumah kontrakan di wilayah Pasar Rebo.