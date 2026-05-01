Sabik Aji Taufan
Sabtu, 2 Mei 2026 | 04.26 WIB

Gencarkan Gerakan Membaca, Istri Menko Muhaimin Beri Akses Pendidikan untuk Anak-Anak Pedalaman

Penasihat Darma Wanita Persatuan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Penasihat Darma Wanita Persatuan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin menggencarkan kampanye gerakan Ayo Membaca. Kegiatan kali ini menyasar ratusan anak di kawasan kaki Gunung Semeru, tepatnya di Ranupani, Lumajang, Jawa Timur.
 
Founder Jendela Dunia Kita (JDK) itu mengatakan, membaca memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan membaca membuat pengetahuan anak semakin banyak.
 
“Literasi adalah jendela dunia. Dari membaca, kita bisa mengenal banyak hal, memahami kehidupan, dan bermimpi lebih besar,” ujar Rustini, Jumat (1/5).
 
Istri Menko PM Muhaimin Iskandar itu menyampaikan, anak-anak tidak cukup hanya bisa membaca dan menulis. Mereka harus mampu memahami lingkungan, berpatisipasi dalam kehidupan sosial, dan memiliki mimpi besar.
 
Rustini juga mengaitkan pentingnya literasi dengan kesadaran menjaga lingkungan. Menurutnya, memahami alam sekitar merupakan bagian penting dari pembelajaran yang akan membentuk karakter bijak dan peduli terhadap kelestarian.
 
“Ranupani bukan hanya indah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai salah satu paru-paru Pulau Jawa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari,” tambahnya.
 
Dia percaya bahwa anak-anak di Ranupani bisa berkembang. Potensi lokal, hingga sektor pariwisata bisa dimafaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
“Kalian adalah harapan masa depan, bukan hanya untuk Ranupani, tetapi juga untuk Indonesia,” kata Rustini.
 
Sementara itu, Sekretaris Desa Ranupani, Aga menyatakan dukungan terhadap kegiatan sosial seperti ini. Gerakan Ayo Membaca dipercaya bisa memberikan tambahan wawasan bagi anak-anak.
 
"Kegiatan ini tidak hanya untuk menambah wawasan, tapi juga upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi anak-anak. Saya harap melalui kegiatan ini anak-anak dapat menumbuhkan kesadaran dan kecintaaan kepada buku dan lingkungan," tandasnya.
 

Artikel Terkait
Kemenag Gelar UAN PKPPS Tingkat Wustha, Ijazah Diakui Negara Setara SMP dan MTs - Image
Pendidikan

Kemenag Gelar UAN PKPPS Tingkat Wustha, Ijazah Diakui Negara Setara SMP dan MTs

Selasa, 21 April 2026 | 03.02 WIB

Ujian TKA SD Dimulai, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Ada Daerah yang Minta Ujian Susulan - Image
Pendidikan

Ujian TKA SD Dimulai, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Ada Daerah yang Minta Ujian Susulan

Selasa, 21 April 2026 | 02.49 WIB

Guru Masa Kini Terjerat Tren tapi Terasing dari Pengetahuan - Image
Opini

Guru Masa Kini Terjerat Tren tapi Terasing dari Pengetahuan

Senin, 20 April 2026 | 02.48 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

