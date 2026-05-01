Gencarkan Gerakan Membaca, Istri Menko Muhaimin Beri Akses Pendidikan untuk Anak-Anak Pedalaman

Penasihat Darma Wanita Persatuan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin. (Istimewa)

JawaPos.com - Penasihat Darma Wanita Persatuan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin menggencarkan kampanye gerakan Ayo Membaca. Kegiatan kali ini menyasar ratusan anak di kawasan kaki Gunung Semeru, tepatnya di Ranupani, Lumajang, Jawa Timur.

Founder Jendela Dunia Kita (JDK) itu mengatakan, membaca memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan membaca membuat pengetahuan anak semakin banyak.

“Literasi adalah jendela dunia. Dari membaca, kita bisa mengenal banyak hal, memahami kehidupan, dan bermimpi lebih besar,” ujar Rustini, Jumat (1/5).

Istri Menko PM Muhaimin Iskandar itu menyampaikan, anak-anak tidak cukup hanya bisa membaca dan menulis. Mereka harus mampu memahami lingkungan, berpatisipasi dalam kehidupan sosial, dan memiliki mimpi besar.

Rustini juga mengaitkan pentingnya literasi dengan kesadaran menjaga lingkungan. Menurutnya, memahami alam sekitar merupakan bagian penting dari pembelajaran yang akan membentuk karakter bijak dan peduli terhadap kelestarian.

“Ranupani bukan hanya indah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai salah satu paru-paru Pulau Jawa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari,” tambahnya.

Dia percaya bahwa anak-anak di Ranupani bisa berkembang. Potensi lokal, hingga sektor pariwisata bisa dimafaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalian adalah harapan masa depan, bukan hanya untuk Ranupani, tetapi juga untuk Indonesia,” kata Rustini.

Sementara itu, Sekretaris Desa Ranupani, Aga menyatakan dukungan terhadap kegiatan sosial seperti ini. Gerakan Ayo Membaca dipercaya bisa memberikan tambahan wawasan bagi anak-anak.

"Kegiatan ini tidak hanya untuk menambah wawasan, tapi juga upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi anak-anak. Saya harap melalui kegiatan ini anak-anak dapat menumbuhkan kesadaran dan kecintaaan kepada buku dan lingkungan," tandasnya.