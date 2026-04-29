Mayoritas Tak Punya Lahan Representatif, Koperasi Merah Putih di Bangkalan Sebagian Gunakan Aset Pemkab

Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat ditemui di Pendopo Agung Bangkalan. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/JPR)
JawaPos.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangkalan menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah keterbatasan lahan yang dinilai belum memenuhi kriteria untuk pembangunan gedung koperasi. Kondisi ini membuat proses realisasi program berjalan tidak merata di seluruh desa.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mendukung pelaksanaan program tersebut. Meskipun petunjuk teknis tidak mengatur secara rinci peran pemerintah daerah, pemkab tetap mengambil langkah aktif. Salah satunya dengan membantu penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
”Terutama memfasilitasi pengadaan lahan. Alhamdulillah, di Bangkalan ada lahan pemkab yang bisa digunakan untuk KDKMP,” terangnya.
Ia mengakui, sebagian besar lahan milik pemerintah desa dinilai kurang strategis untuk pembangunan koperasi. Karena itu, beberapa proyek KDKMP akhirnya memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten agar tetap bisa berjalan sesuai rencana.
”Mayoritas lahan desa tidak strategis, sehingga sebagian menggunakan lahan pemkab,” katanya.
Di sisi lain, Lukman juga menegaskan bahwa kebijakan terkait dana desa bukan berupa pemotongan anggaran. Namun, lebih pada pengalihan penggunaan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan fisik menjadi penguatan ekonomi melalui koperasi.
”Anggarannya tidak terpotong, tapi dialihkan untuk pembangunan koperasi,” jelasnya.
Meski demikian, dampak dari pengalihan tersebut tetap dirasakan oleh pemerintah desa. Sejumlah proyek infrastruktur, terutama pembangunan dan perbaikan jalan desa, mengalami penundaan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah kabupaten berencana mengambil alih sebagian pekerjaan infrastruktur.
”Perbaikan jalan poros desa akan kami tangani untuk mengurangi dampak pengalihan DD,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan KDKMP di Bangkalan terus berjalan secara bertahap. Dari total rencana yang ada, sebanyak 91 unit koperasi tengah dalam proses pembangunan. Namun, baru enam unit yang sudah siap beroperasi.
