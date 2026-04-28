KAI Daop 6 Batalkan 9 Perjalanan Kereta Imbas Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur

Tim Basarnas melakukan evakuasi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi TImur. (Basarnas)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang KA yang perjalanannya dibatalkan dampak masih berlangsungnya penanganan kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
"KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, KAI terus melakukan upaya penanganan di lokasi tersebut agar jalur dan perjalanan KA dapat segera normal kembali," kata Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Selasa (28/4).
Menurut dia, untuk menjamin keselamatan perjalanan KA dan para penumpang, KAI melakukan rekayasa pola operasi termasuk melalui pembatalan perjalanan KA karena kelambatan yang tinggi.
"KAI Daop 6 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kami telah mengirimkan SMS/WA blast pemberitahuan perihal pembatalan perjalanan KA terdampak tersebut," katanya.
Ia mengatakan, para penumpang KA terdampak akan mendapatkan layanan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk pengembalian bea 100 persen di luar bea pesan bagi KA yang perjalanannya dibatalkan oleh KAI.
Berikut daftar KA dari dan tujuan wilayah Daop 6 Yogyakarta yang dibatalkan (data per Selasa pukul 06.00 WIB).
KA Batal pada 27 April 2026:
Kemudian KA Batal hari ini, Selasa (28/4):
Feni mengatakan, proses refund atau pengembalian bea dapat dilakukan di loket stasiun yang memungkinkan maupun melalui Contact Center 121 lewat telepon 021-121, serta melalui aplikasi Access by KAI lewat fitur voip.
