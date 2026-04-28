KAI Siapkan Posko Informasi untuk Keluarga Cari Korban di Stasiun Bekasi Timur

JawaPos.com - KAI menyiapkan posko informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk keluarga yang mencari korban dalam kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam kemarin. Beberapa netizen terlihat mencari informasi keluarganya di media sosial.

"KAI juga menyiapkan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait penumpang," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, Selasa (28/4).

Ia menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak kecelakaan tersebut.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan," tuturnya.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” pungkas Anne.

Sebelumnya, kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.

”Info lintas Daop 1 Jakarta: Terima info JPL 85 PLB 5181 tertemper mobil. Kemudian ka 4 melintas langsung Bekasi oleh PPKP sudah diinstruksikan untuk berhati-hati dikarenakan di jalur hilir terjadi temperan dan didepannya PLB 5568a,” bunyi informasi tersebut.