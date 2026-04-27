Skema Koperasi Merah Putih Belum Jelas, Dirut Agrinas: Saya Nggak Tahu, Belum Diajak Ngomong

ILUSTRASI: Salah satu bangunan Koperasi Merah Putih di Tulungagung. (RAHIIQ AL BACHRI/RADAR TULUNGAGUNG)
JawaPos.com - Skema rekrutmen dalam program Koperasi Merah Putih masih belum sepenuhnya jelas, termasuk terkait penempatan dan penggajian manajer yang akan direkrut.
Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, bahkan mengaku belum mengetahui detail mekanismenya. “Saya nggak tahu, nggak tahu saya,” ujar Joao Rabu (22/4).
Ia menyebut hingga kini belum ada pembicaraan lanjutan antara pihaknya dengan pemerintah terkait mekanisme rekrutmen maupun koordinasi lintas kementerian. “Belum diajak ngomong,” katanya.
Joao menambahkan, pengelolaan sumber daya manusia dalam program tersebut juga masih belum jelas, khususnya terkait pihak yang akan bertanggung jawab atas pembayaran gaji manajer.
Padahal, Agrinas disebut akan berperan dalam mengendalikan operasional koperasi.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menjalankan sistem koperasi.
Baca Juga:3 Zodiak yang Harus Berani Hengkang dari Toxic Relationship, agar Bisa Bertemu dengan Jodoh Sejatinya
“Kita sudah punya SOP, sistem yang kita buat itu sudah ada. Jadi tinggal dijalankan,” ujarnya.
Namun, SOP tersebut diakui belum mengatur secara spesifik proses rekrutmen dalam program Koperasi Merah Putih.
Sebelumnya, pemerintah membuka rekrutmen nasional sebanyak 35.476 formasi, termasuk 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas.
Proses seleksi dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!