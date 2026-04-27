Skema Koperasi Merah Putih Belum Jelas, Dirut Agrinas: Saya Nggak Tahu, Belum Diajak Ngomong

JawaPos.com - Skema rekrutmen dalam program Koperasi Merah Putih masih belum sepenuhnya jelas, termasuk terkait penempatan dan penggajian manajer yang akan direkrut.

Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, bahkan mengaku belum mengetahui detail mekanismenya. “Saya nggak tahu, nggak tahu saya,” ujar Joao Rabu (22/4).

Ia menyebut hingga kini belum ada pembicaraan lanjutan antara pihaknya dengan pemerintah terkait mekanisme rekrutmen maupun koordinasi lintas kementerian. “Belum diajak ngomong,” katanya.

Joao menambahkan, pengelolaan sumber daya manusia dalam program tersebut juga masih belum jelas, khususnya terkait pihak yang akan bertanggung jawab atas pembayaran gaji manajer.

Padahal, Agrinas disebut akan berperan dalam mengendalikan operasional koperasi.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menjalankan sistem koperasi.

“Kita sudah punya SOP, sistem yang kita buat itu sudah ada. Jadi tinggal dijalankan,” ujarnya.

Namun, SOP tersebut diakui belum mengatur secara spesifik proses rekrutmen dalam program Koperasi Merah Putih.

Sebelumnya, pemerintah membuka rekrutmen nasional sebanyak 35.476 formasi, termasuk 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas.