Novia Herawati
Sabtu, 25 April 2026 | 13.04 WIB

5 Fakta Cekcok Ibu Muda di Mojokerto: Maki-Maki hingga Toyor Anak Berujung Ancaman Masuk Penjara

Ibu muda di Mojokerto Inge Marita meminta maaf kepada Lutviana Indriana karena telah memaki-maki dan menoyor kepala anaknya saat insiden cekcok di Jalan Empunala. (Instagram @polres_mojokerto_kota)

JawaPos.com–Belakangan, aksi cekcok antara dua ibu muda di Jalan Empunala, Kota Mojokerto, yang diwarnai dengan tindakan maki-maki hingga menoyor kepala anak SD, ramai diperbincangkan di masyarakat.

Insiden tersebut berujung pada laporan polisi. Korban, Lutviana Indriana melaporkan Inge Marita ke Polres Mojokerto Kota. Polisi berhasil mengamankan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka.

Berikut 5 fakta kasus cekcok ibu muda maki-maki dan toyor anak di Mojokerto, yang dirangkum JawaPos.com.

1. Tuduh Potong Jalur, Ibu Muda di Mojokerto Cekcok di Jalan Empunala

Insiden tak mengenakan dialami Lutviana Indriana, 33, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).

Lutviana bersama anaknya mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max. Mereka melintas dari Simpang Empat Sekar Sari menuju Jalan Empunala melalui Jalan Gajah Mada dari arah selatan.

Dia berada di lajur kiri dan berbelok ke kanan menuju Jalan Empunala dengan menyalakan lampu sein. Pada waktu bersamaan, mobil yang dikemudikan Inge Marita, melaju beriringan di sampingnya.

Menurut korban, mobil tersebut tiba-tiba memotong jalur. Warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu lalu menghentikan mobilnya tepat di depan motor yang dikendarai Lutviana.

Setelah itu, dengan raut wajah kesal, Inge turun dari mobilnya dan menyiram Lutviana dengan air. Dia lanjut memarahi Lutviana dan menuduh pengendara motor tersebut telah memotong jalur mobilnya.

2. Aksi Cekcok di Mojokerto Terekam Kamera, Viral di Media Sosial

Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video video yang beredar, Inge terlihat beberapa kali membentak Lutviana di depan anak, padahal korban sudah berulang kali meminta maaf untuk meredakan cekcok.

