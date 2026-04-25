5 Fakta Cekcok Ibu Muda di Mojokerto: Maki-Maki hingga Toyor Anak Berujung Ancaman Masuk Penjara

Ibu muda di Mojokerto Inge Marita meminta maaf kepada Lutviana Indriana karena telah memaki-maki dan menoyor kepala anaknya saat insiden cekcok di Jalan Empunala. (Instagram @polres_mojokerto_kota)
JawaPos.com–Belakangan, aksi cekcok antara dua ibu muda di Jalan Empunala, Kota Mojokerto, yang diwarnai dengan tindakan maki-maki hingga menoyor kepala anak SD, ramai diperbincangkan di masyarakat.
Insiden tersebut berujung pada laporan polisi. Korban, Lutviana Indriana melaporkan Inge Marita ke Polres Mojokerto Kota. Polisi berhasil mengamankan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka.
Berikut 5 fakta kasus cekcok ibu muda maki-maki dan toyor anak di Mojokerto, yang dirangkum JawaPos.com.
Baca Juga:Diperiksa Lebih dari 4 Jam, Ibu Muda yang Maki-Toyor Anak di Mojokerto Kini Tersangka dan Ditahan
Insiden tak mengenakan dialami Lutviana Indriana, 33, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).
Lutviana bersama anaknya mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max. Mereka melintas dari Simpang Empat Sekar Sari menuju Jalan Empunala melalui Jalan Gajah Mada dari arah selatan.
Dia berada di lajur kiri dan berbelok ke kanan menuju Jalan Empunala dengan menyalakan lampu sein. Pada waktu bersamaan, mobil yang dikemudikan Inge Marita, melaju beriringan di sampingnya.
Baca Juga:Usai Viral Maki-maki dan Toyor Anak SD, Polisi Tetapkan Ibu Muda di Mojokerto Jadi Tersangka
Menurut korban, mobil tersebut tiba-tiba memotong jalur. Warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu lalu menghentikan mobilnya tepat di depan motor yang dikendarai Lutviana.
Setelah itu, dengan raut wajah kesal, Inge turun dari mobilnya dan menyiram Lutviana dengan air. Dia lanjut memarahi Lutviana dan menuduh pengendara motor tersebut telah memotong jalur mobilnya.
Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video video yang beredar, Inge terlihat beberapa kali membentak Lutviana di depan anak, padahal korban sudah berulang kali meminta maaf untuk meredakan cekcok.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya