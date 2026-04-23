Sering Dianggap Benar Padahal Menyesatkan, Inilah Kebohongan Terbesar dalam Hubungan yang Viral di Media Sosial dan Merusak Cara Pasangan

JawaPos.com - Di era media sosial, banyak nasihat hubungan terdengar begitu sederhana, tegas, dan meyakinkan. Kalimat-kalimat singkat yang mudah diingat sering kali dijadikan pegangan dalam menilai cinta, pasangan, bahkan diri sendiri.

Namun di balik kesederhanaannya, tidak semua nasihat itu benar. Beberapa justru menyesatkan, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, dan memperburuk konflik dalam hubungan.

Banyak orang mulai percaya bahwa cinta seharusnya selalu jelas, mudah, dan tanpa hambatan. Jika tidak, maka dianggap ada yang salah.

Padahal, hubungan manusia jauh lebih kompleks dari sekadar kalimat motivasi yang viral di layar ponsel. Ketika realitas tidak sesuai dengan narasi tersebut, konflik menjadi terasa lebih berat, bahkan memicu kesalahpahaman yang mendalam.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, seorang psikolog sosial, Dr. Sarah Hensley, mengungkap bahwa salah satu kebohongan terbesar dalam hubungan yang tersebar luas di media sosial adalah ungkapan:

“Jika dia mau, dia pasti akan melakukannya.”

Kalimat ini terdengar logis, namun dalam praktiknya, justru mengabaikan realitas psikologis yang jauh lebih dalam.

Berikut penjelasan mengapa anggapan tersebut bisa merusak cara pasangan menghadapi konflik:

1. Tidak Semua Perilaku Ditentukan oleh Keinginan, Tetapi oleh Kapasitas Emosional