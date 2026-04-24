Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 24 April 2026 | 23.03 WIB

Cerita Karyawan Difabel Pabrik HS, Dari Sering Didiskriminasi Kini Bisa Lunasi Utang

Ilustrasi pekerja di Pabrik HS. (Istimewa)

JawaPos.com - Jari-jari itu terus bergerak mengarah ke depan dan ke belakang membentuk seperti selongsong demi menghasilkan produk tembakau sesuai standar. Tanpa fungsi telinga dan suara keahlian itu tetap ada.

Tangan itu menjadi tulang punggung demi rupiah dari hasil melinting dan mengepak batangan rokok di Pabrik HS Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Suasana hening, bukan karena tak ada orang, melainkan mulut itu tak biasa bersuara sejak lahir. 

Riak-riak suara hanya terdengar dari tengah ruangan, tempat karyawan lain bekerja. Di situ bukan pekerja difabel, sehingga bisa bercerita sambil bekerja.

Keterbatasan itu, tak membuat Shinta, 34, patah arang. Dia memanfaatkan betul kesempatan untuk bekerja ini. Bersama 70 karyawan difabel lainnya, dia tetap bekerja sebaik mungkin.

Di bawah sinar lampu berwarna putih, Shinta menceritakan pedihnya mencari kerja. Sebagai penyandang tunawicara dan tunarungu, dia mendapat banyak stigma negatif.

"Dulu sulit sekali mencari kerja. Berkali-kali melamar, tapi selalu ditolak. Kebanyakan mereka meragukan kemampuan kami hanya karena kami berbeda. Menganggap kami tidak mampu tanpa pernah diberi kesempatan," ucapnya lirih.

Ibu satu anak ini masih ingat betul sakitnya penolakan kerja yang sering dialaminya. Situasi ini pun perlahan menjadi haru ketika diterima bekerja di pabrik HS.

"Tapi di pabrik rokok HS ini, saya seperti menemukan kehidupan baru. Tidak hanya diterima kerja tanpa syarat dan pengalaman, tapi kami juga dihormati dan dihargai tanpa dibedakan," imbuhnya.

Dunia terus berputar, begitu kata Shinta. Seperti yang dialaminya dulu saat membuka usaha batik kecil-kecilan. Bangkrut, lalu harus berutang ke bank.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore