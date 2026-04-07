Penyandang Disabilitas Dapat Kesempatan Kerja di Pabrik HS, Tanpa Syarat Berat dan Diberi Mess Gratis

Bos PT Gisara Tantra Berkarya yang menaungi rokok HS, Muhammad Suryo saat menemui pekerja di pabrik HS. (Istimewa)

JawaPos.com - Pabrik rokok HS di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah memperhatikan benar nasib karyawan disabilitas. Tidak sebatas diberi kesempatan bekerja, mereka juga dibangunkan mess karyawan untuk tinggal sehari-hari.

Perusahaan berusaha membantu kehidupan para penyandang disabiltas. Pabrik tidak memberikan syarat masuk yang berat bagi pelamar.

Salah satu karyawan difabel, Tenyria Swastika, 35, mengaku mendapat penghidupan yang lebih baik usai bekerja di pabrik ini. Warga asal Temanggung, Jawa Tengah ini mengaku sudah banyak mendapat penolakan kerja dari berbagai perusahaan sebelum bekerja di HS.

“Dulu sulit sekali cari kerja. Sudah melamar ke banyak tempat, tapi selalu gagal,” ujar Tika.

Setelah mendapat informasi adanya lowongan kerja di HS, Tika langsung mengajukan lamaran. Proses rekruitmen berjalan cepat tanpa syarat yang rumit.

Di perusahaan ini, Tika bertugas sebagai karyawan linting. Menurutnyam ada 21 karyawan difabel lainnya yang bekerja di HS.

“Di sini saya merasa dihargai. Tidak dibedakan. Semua diperlakukan sama,” imbuhnya.

Perusahaan juga telah menyediakan mess untuk karyawan difabel. Tempat tinggal ini diberikan cuma-cuma tanpa biaya.

"Semoga HS semakin jaya sehingga semakin banyak kawan-kawan disabilitas yang diterima bekerja. Maturnuwun atas kesempatan dan segala fasilitas berupa mess yang diberikan pada kami," ucapnya.

Sementara itu, bos rokok HS sekaligus CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo mengatakan perusahaan masih membuka lowongan untuk penyandang disabilitas. Perusahaan tidak akan memberikan persyaratan berat kepada para pelamar.

"Saya akan menerima penyandang disabilitas berapapun jumlahnya. Meskipun belum berpengalaman, akan kami terima," kata Suryo.

Saat ini, HS lanjut Suryo tengah terus mengembangkan pabrik rokok HS. Tak hanya di Magelang, Suryo tengah membangun pabrik baru di Jogjakarta dan Lampung.