Novia Herawati
Kamis, 23 April 2026 | 04.52 WIB

Ibu Muda yang Maki dan Toyor Anak SD Tidak Ditahan, hanya Diminta Wajib Lapor

Polres Mojokerto Kota menetapkan Inge Marita sebagai tersangka, usai video dirinya memaki-maki hingga menoyor kepala anak SD di Jalan Empunala.

JawaPos.com - Polres Mojokerto Kota menetapkan Inge Marita sebagai tersangka, usai video dirinya memaki-maki hingga menoyor kepala anak SD di Jalan Empunala. Namun, polisi tidak melakukan penahanan.

Aksi perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini, belakangan menjadi sorotan setelah video cekcoknya dengan pengemudi lain, viral di media sosial.

"Betul mbak, sudah ditetapkan sebagai TSK (Tersangka) hari Selasa, 21 April 2026 setelah gelar perkara," ucap Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan kepada JawaPos.com, Rabu (22/4).

Inge dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 448 Ayat (1) dan atau Pasal 433 Ayat (1) dan atau Pasal 471 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun

Meski demikian, Polres Mojokerto tidak melakukan penahanan terhadap Inge. Perempuan 28 tahun tersebut hanya dikenai wajib lapor sebanyak 2 kali dalam satu minggu.

"Untuk dilakukan penahanan belum ada konfirmasi dari penyidiknya. Besok Kamis saat wajib lapor akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dan apakah langsung ditahan belum ada konfirmasi," imbuhnya.

Kronologi singkat 
Insiden tak mengenakan dialami oleh Lutviana Indriana, 33 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).

Karena kesalahpahaman dalam berlalu lintas, dirinya harus terlibat cekcok dengan pengemudi mobil, yakni Inge Marita, 28 tahun, warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inge turun dari mobil lalu menyiram air ke tubuh Lutviana. Dengan nada meninggi, ia menuduh Lutviana memotong jalur kendaraannya.

Dalam video yang beredar, Inge juga terlihat beberapa kali membentak Lutviana di depan anak laki-lakinya. Padahal, korban sudah berulang kali meminta maaf untuk meredakan pertengkaran tersebut.

Artikel Terkait
Viral Maling Motor di Cipayung, Empat Pelaku Nyamar Jadi Pemulung - Image
Jabodetabek

Viral Maling Motor di Cipayung, Empat Pelaku Nyamar Jadi Pemulung

Rabu, 22 April 2026 | 21.12 WIB

Usai Viral Maki-maki dan Toyor Anak SD, Polisi Tetapkan Ibu Muda di Mojokerto Jadi Tersangka - Image
Berita Daerah

Usai Viral Maki-maki dan Toyor Anak SD, Polisi Tetapkan Ibu Muda di Mojokerto Jadi Tersangka

Rabu, 22 April 2026 | 16.12 WIB

Viral Tentara Israel Hancurkan Patung Yesus, Kecaman Global dan Trump Tertekan - Image
Internasional

Viral Tentara Israel Hancurkan Patung Yesus, Kecaman Global dan Trump Tertekan

Rabu, 22 April 2026 | 06.47 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

