Ibu Muda yang Maki dan Toyor Anak SD Tidak Ditahan, hanya Diminta Wajib Lapor

JawaPos.com - Polres Mojokerto Kota menetapkan Inge Marita sebagai tersangka, usai video dirinya memaki-maki hingga menoyor kepala anak SD di Jalan Empunala. Namun, polisi tidak melakukan penahanan.

Aksi perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini, belakangan menjadi sorotan setelah video cekcoknya dengan pengemudi lain, viral di media sosial.

"Betul mbak, sudah ditetapkan sebagai TSK (Tersangka) hari Selasa, 21 April 2026 setelah gelar perkara," ucap Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan kepada JawaPos.com, Rabu (22/4).

Inge dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 448 Ayat (1) dan atau Pasal 433 Ayat (1) dan atau Pasal 471 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun

Meski demikian, Polres Mojokerto tidak melakukan penahanan terhadap Inge. Perempuan 28 tahun tersebut hanya dikenai wajib lapor sebanyak 2 kali dalam satu minggu.

"Untuk dilakukan penahanan belum ada konfirmasi dari penyidiknya. Besok Kamis saat wajib lapor akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dan apakah langsung ditahan belum ada konfirmasi," imbuhnya.

Kronologi singkat

Insiden tak mengenakan dialami oleh Lutviana Indriana, 33 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).

Karena kesalahpahaman dalam berlalu lintas, dirinya harus terlibat cekcok dengan pengemudi mobil, yakni Inge Marita, 28 tahun, warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inge turun dari mobil lalu menyiram air ke tubuh Lutviana. Dengan nada meninggi, ia menuduh Lutviana memotong jalur kendaraannya.