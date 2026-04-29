8 Tips Mengatasi Trauma Pasca Insiden Kecelakaan, Salah Satunya Memberi Waktu Diri Sendiri untuk Menerima Perasaan Duka

JawaPos.com-Kecelakaan lalu lintas bisa menjadi salah trauma terbesar bagi seseorang. Terlebih jika sampai menimbulkan korban jiwa.

Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga bisa menyakiti kondisi mental, sampai mengubah cara pandang seseorang terhadap banyak hal secara drastis.

Korban kecelakaan tidak hanya menanggung risiko cedera fisik seperti .luka, lecet, atau tulang patah. Tetapi juga luka mental seperti kesedihan, rasa takut, cemas, dan trauma mendalam.

Kesehatan mental yang terganggu juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan memperlambat proses pemulihan seseorang.

Oleh karena itu, perlu pendampingan yang tepat baik secara fisik maupun mental pada korban kecelakaan.

Terapi tersebut bisa anda lakukan bersama tenaga profesional sekaligus diri sendiri untuk membangun kembali rasa aman.

Trauma pasca kecelakaan penting juga untuk segera diperhatikan,agar tidak menimbulkan dampak panjang bagi korban

Seperti yang sudah kami rangkum dari laman polresgarut.org dan rsj.acehprov.go.id langkah berikut dapat anda lakukan untuk membantu mengatasi trauma pasca kecelakaan.

Pakai teknik relaksasi

Pasca trauma pasti menyisakan perasaan takut dan cemas. Akibatnya, anda bisa terbawa suasana dan emosi. Anda bisa mengurangi rasa tersebut dengan menggunakan teknik relaksasi. Terapi relaksasi yang bisa anda lakukan yakni dengan latihan olah napas. Teknik relaksasi yang direkomendasikan adalah 4-7-8. artinya , tarik napas selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, kemudian hembuskan nafas perlahan dalam waktu 8 detik.

Cari dukungan