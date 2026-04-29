8 Tips Mengatasi Trauma Pasca Insiden Kecelakaan, Salah Satunya Memberi Waktu Diri Sendiri untuk Menerima Perasaan Duka

Ilustrasi suasana berduka/freepik
JawaPos.com-Kecelakaan lalu lintas bisa menjadi salah trauma terbesar bagi seseorang. Terlebih jika sampai menimbulkan korban jiwa.
Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga bisa menyakiti kondisi mental, sampai mengubah cara pandang seseorang terhadap banyak hal secara drastis.
Korban kecelakaan tidak hanya menanggung risiko cedera fisik seperti .luka, lecet, atau tulang patah. Tetapi juga luka mental seperti kesedihan, rasa takut, cemas, dan trauma mendalam.
Kesehatan mental yang terganggu juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan memperlambat proses pemulihan seseorang.
Oleh karena itu, perlu pendampingan yang tepat baik secara fisik maupun mental pada korban kecelakaan.
Terapi tersebut bisa anda lakukan bersama tenaga profesional sekaligus diri sendiri untuk membangun kembali rasa aman.
Trauma pasca kecelakaan penting juga untuk segera diperhatikan,agar tidak menimbulkan dampak panjang bagi korban
Seperti yang sudah kami rangkum dari laman polresgarut.org dan rsj.acehprov.go.id langkah berikut dapat anda lakukan untuk membantu mengatasi trauma pasca kecelakaan.
Pakai teknik relaksasi
Pasca trauma pasti menyisakan perasaan takut dan cemas. Akibatnya, anda bisa terbawa suasana dan emosi. Anda bisa mengurangi rasa tersebut dengan menggunakan teknik relaksasi. Terapi relaksasi yang bisa anda lakukan yakni dengan latihan olah napas. Teknik relaksasi yang direkomendasikan adalah 4-7-8. artinya , tarik napas selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, kemudian hembuskan nafas perlahan dalam waktu 8 detik.
Cari dukungan
Saat rasa trauma sudah sangat mengganggu aktivitas, anda perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Salah satu terapi yang bisa dilakukan adalah CBT. tentunya dengan penanganan yang tepat dan profesional.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban