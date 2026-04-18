Syahrul Yunizar
18 April 2026, 22.32 WIB

Sehari Jelang Kemala Run 2026, Warga Belanda hingga Anggota TNI-Polri Antusias Ikut Lomba 

Antusiasme peserta Kemala Run 2026. (Polri)

 

JawaPos.com - Sehari jelang Kemala Run 2026 di Gianyar, Bali, antusiasme peserta mulai terlihat. Ribuan orang mulai melakukan pengambilan race pack di Bali United Training Center.
 
Peserta lomba lari bertaraf internasional ini tidak hanya diikuti oleh pelari dalam negeri, melainkan terdapat peserta dari luar negeri. Ketua Panitia, Deny Agus Suryonugroho menjadikan lomba lari ini sekaligus sebagai sport tourism. 
 
Peserta asal Bajawa, Flores Timur, NTT, Patrick Martinus Sola mengaku antusias mengikuti Kemala Run 2026. Sebelum berangkat ke Bali, persiapan matang dilakukan demi memperoleh hasil terbaik.
 
“Saya sangat antusias mengikuti Kemala Run. Saya sudah mempersiapkan dengan matang untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang saya lakukan jaga kesehatan, latihan rutin, tidur teratur. Targetnya saya bisa naik podium,” ujar Patrick di Bali, Sabtu (18/4).
 
 
Peserta asal Bajawa lainnya, Angel Sasela juga menyampaikam hal serupa. Dia mengaku sudah memulai latihan sejak Februari 2026, berharap bisa tampil maksimal saat kompetisi.
 
“Saya sangat antusias. Latihan dari bulan Februari untuk event ini saya ikut kategori 5K dan 10K. Pertama kalinya saya ikut Kemala Run,” kata Angel.
 
Peserta lainnya, Bayu mengaku Kemala Run 2026 menjadi pengalaman pertamanya mengikuti lomba bertaraf internasional. Peserta asal Jakarta ini bahkan membawa istrinya untuk ikut berkompetisi.
 
“Ini pertama kali ikut Kemala Run. Saya antusias ikut acara ini. Saya dan istri sudah persiapan sebelumnya. Saya ikut kategori 10K,” ucap Bayu.
 
Tidak hanya warga sipil, lomba lari ini juga menarik minat anggota Kopaska TNI AL, Basirun. Warga asal Surabaya ini ambil bagian dalam kategori 10K. Ia mengaku terkesan dengan rute yang akan dilalui.
 
“Ini pertama kalinya saya ikut. Persiapan sekitar dua bulan. Saya lihat track-nya menarik, jadi makin semangat,” ujar Basirun.
 
Antusiasme juga datang dari anggota Polri. Ipda Dedi Yuanto bersama rekan-rekannya dari Polresta Serang Kota, Banten.  Ia mengatakan, dirinya bersama tim telah melakukan persiapan selama dua bulan untuk mengikuti kategori 21K.
 
“Kami dari Serang Kota hari ini ambil race pack. Walau cuaca panas, tetap semangat. Semoga Kemala Run 2026 berjalan sukses,” ucap Dedi.
 
Sementara, peserta asal Belanda, Ricardo juga antusias ikut acara ini. Ia memilih kategori 5K dan mengaku sangat terkesan dengan venue yang ada di Kemala Run 2026.
 
“Saya sangat excited ikut event ini. Dekorasinya cantik. Saya melihat disini energinya luar biasa. Saya biasa ikut 10K, tapi kali ini mencoba 5K bersama teman. Ini pengalaman pertama saya ikut Kemala Run di Bali,” kata Ricardo.

Editor: Sabik Aji Taufan
